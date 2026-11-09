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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة الإسكان: التنمية العمرانية تفتح آفاق الاستثمار بين مصر وعُمان

وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي
وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي
الديب أبوعلي

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحولاً كبيراً في خريطة التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق القائمة، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته، إلى جانب تطوير شبكات المرافق والبنية التحتية، بما أسهم في زيادة الرقعة العمرانية، وخلق مراكز تنموية واقتصادية جديدة، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقالت، في النسخة الثانية من مؤتمر عُمان مصر أرض الفرص.. تكامل لا تنافس (the investor 6 ) ، إن النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عُمان، وما تتيحه من مشروعات في مجالات الإسكان والتطوير العقاري والمدن المستقبلية والبنية الأساسية، فرصاً مهمة أمام الشركات والمطورين والمستثمرين المصريين لتوسيع نطاق أعمالهم، والمشاركة في تنفيذ مشروعات نوعية تستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم.

وشددت على أن وزارة الإسكان تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، انطلاقاً من إيماننا بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية، وأن تكامل الأدوار بين الدولة والمطورين والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات واستدامتها.

وتابعت: "نتطلع إلى أن تسهم أعمال هذا المؤتمر، وما يتضمنه من لقاءات ونقاشات بين المستثمرين والمطورين من البلدين، في تحديد فرص التعاون ذات الأولوية، وبناء شراكات عملية، والانتقال من مرحلة استعراض الفرص الاستثمارية إلى مرحلة تنفيذ مشروعات مشتركة على أرض الواقع".

رؤية متقاربة لمستقبل التنمية

كما رحبت بمشاركة الوفد العُماني، الذي يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونخبة من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، ونؤكد استعدادنا لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الجانب العُماني، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم توجهات المستثمرين ويفتح أمامهم مجالات أوسع للعمل المشترك.

وشددت على أن ما يجمع مصر وسلطنة عُمان ليس فقط تاريخاً طويلاً من العلاقات الأخوية والمواقف المشتركة، وإنما أيضاً رؤية متقاربة لمستقبل التنمية، وإيمان راسخ بأن الاستثمار في العمران هو استثمار في الإنسان والاقتصاد وجودة الحياة.

وتابعت: "نتطلع إلى أن تكون هذه النسخة من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص» نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة، وأن يتحول شعار «تكامل لا تنافس» إلى واقع ملموس يعكس قوة العلاقات بين البلدين، ويحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين.

وشددت على أن شعار هذه النسخة «تكامل لا تنافس» يعبر عن رؤية واقعية لطبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي نتطلع إلى ترسيخها بين البلدين؛ فمصر وسلطنة عُمان تمتلكان مقومات وإمكانات متنوعة، وخبرات متراكمة في مجالات التخطيط العمراني والتطوير العقاري والبنية التحتية، بما يتيح فرصاً واسعة لتكامل القدرات وتبادل الخبرات، وتأسيس شراكات تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.

وأكدت أن التعاون المصري العُماني في مجال التنمية العمرانية باعتباره فرصة استراتيجية تتجاوز حدود تبادل التجارب إلى آفاق أوسع من الاستثمار المشترك، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، ومشروعات الإسكان المتنوعة، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة، وما تمتلكه سلطنة عُمان من فرص استثمارية واعدة ورؤية طموحة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة.

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