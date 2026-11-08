الإسكان: 15 نوفمبر.. قرعة علنية لوحدات العاملين بالعاصمة الجديدة في R3 وR5

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تقرر عقد فعاليات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5) للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، والذين لم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، وذلك يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بالمسرح الرومانى بمقر نادي "النادي" بالعاصمة الجديدة.

توزيع الوحدات

وأكدت الوزارة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمراعاة حقوق العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة ويحقق العدالة في توزيع الوحدات، مشيرةً إلى أن إعادة تنظيم إجراءات التخصيص من خلال القرعة العلنية اليدوية تستهدف إتاحة الفرصة للمستحقين في إطار من النزاهة والشفافية، وفقًا للقواعد المنظمة للتخصيص.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الإسكان أن الحضور مقتصر على العاملين المتقدمين للقرعة وعلى العاملين الراغبين في حضور فعاليات القرعة التوجه إلى مقر نادي "النادي" بالعاصمة الجديدة، على أن يكون الدخول من بوابة رقم ( ٦) ، مع الالتزام بالموعد المحدد لبدء الفعاليات.