قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: 15 نوفمبر.. قرعة علنية لوحدات العاملين بالعاصمة الجديدة في R3 وR5

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تقرر عقد فعاليات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5) للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، والذين لم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، وذلك يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بالمسرح الرومانى بمقر نادي "النادي" بالعاصمة الجديدة.

 توزيع الوحدات

وأكدت الوزارة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمراعاة حقوق العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة ويحقق العدالة في توزيع الوحدات، مشيرةً إلى أن إعادة تنظيم إجراءات التخصيص من خلال القرعة العلنية اليدوية تستهدف إتاحة الفرصة للمستحقين في إطار من النزاهة والشفافية، وفقًا للقواعد المنظمة للتخصيص.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الإسكان أن الحضور مقتصر على العاملين المتقدمين للقرعة وعلى العاملين الراغبين في حضور فعاليات القرعة التوجه إلى مقر نادي "النادي" بالعاصمة الجديدة، على أن يكون الدخول من بوابة رقم ( ٦) ، مع الالتزام بالموعد المحدد لبدء الفعاليات.

وزارة الإسكان الوحدات السكنية العاصمة الجديدة القرعة العلنية اليدوية حقوق العاملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

نذير بن بوعلي

نذير بن بوعلي يلحق بمباراة بيراميدز والأهلي بعد استبعاده من منتخب الجزائر

مودي شلاطة

خرج زعلان وبيعيط.. والد مودي شلاطة يروي كواليس اختبارات الأهلي

مودي شلاطة

لاعب الزمالك السابق: عدم انضمام شلاطة للمنتخب؟.. كان فين قبل مباراة الأهلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد