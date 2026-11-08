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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: مصر تستضيف 3 فعاليات طبية في نوفمبر لتعزيز التعاون العربي والدولي

وزير الصحة: مصر تستضيف 3 فعاليات صحية مهمة في نوفمبر لتعزيز التعاون العربي والدولي
وزير الصحة: مصر تستضيف 3 فعاليات صحية مهمة في نوفمبر لتعزيز التعاون العربي والدولي
شيماء جمال

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن شهر نوفمبر يشهد تنظيم ثلاث فعاليات صحية مهمة، في مقدمتها المنتدى الثالث للتعاون العربي الصيني في المجال الصحي، إلى جانب الملتقى العربي للكفاءات الصحية المهاجرة، والاجتماع العادي الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأضاف عبد الغفار، خلال لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر تستضيف المنتدى الثالث للتعاون العربي الصيني للمرة الأولى خارج الصين، مشيرًا إلى حجم المشاركة الصينية الكبير، سواء على المستوى الرسمي، بمشاركة نائب وزير الصحة الصيني والوفد المرافق له، أو على مستوى الشركات العاملة في مجال الصناعات الطبية.

وأشار إلى أن الشركات الصينية تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة إلى إفريقيا وقلب العالم العربي، بما يتيح لها الوصول إلى أسواق المنطقة من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، أو عبر وكلائها والتوسع في السوق المصرية، التي تعد من أكبر الأسواق في المنطقة.

ولفت إلى أن مصر تستضيف كذلك اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي تتولى رئاسته للدورة الرابعة على التوالي، يعقبها اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، إلى جانب الإعلان عن جوائز الطبيب العربي، التي فاز بها أكثر من مرشح مصري.

وفيما يتعلق بالملتقى العربي للكفاءات الصحية المهاجرة، أوضح عبدالغفار أن الهدف منه الاستفادة من الخبرات الطبية العربية الموجودة في مختلف دول العالم، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، والعمل على نقل خبراتها إلى مصر والدول العربية في مختلف التخصصات والمجالات الصحية.

وأكد أن استضافة هذه الفعاليات تعكس مكانة مصر في المجال الصحي، وقدرتها على استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية، رغم التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة والعالم.

المجال الصحي مصر وزير الصحة فعاليات المنتدى الثالث للتعاون العربي الصيني

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