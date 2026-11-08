وسيم السيسي: الطبيب المصري قادر على الإبداع والتغلب على الصعوبات

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الطبيب المصري قادر على الابداع والتغلب على الصعوبات، مضيفاً أن المصري القديم قدم عبقرية اذهلت العالم.

وأضاف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أننا يجب أن نربي الأبناء على الحرية الفكرية واحترام رأي الطفل وهذا الأمر يؤدي إلى الإبداع.

وأكمل الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الحضارة المصرية قدمت إسهامات رائدة في تأسيس العديد من العلوم الطبية والجراحية، مستدركاً أن العالم لا يزال يستفيد من عدد من الممارسات العلاجية التي عرفها المصريون القدماء.

وأشار إلى أن البرديات الطبية والجداريات والأدوات الجراحية تمثل أبرز المصادر التي تكشف تطور الطب في مصر القديمة.

وتابع أن الطبيب لابد أن يتحلى بالأخلاق الحكمة وحسن التعامل والرحمة مع الناس.