أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، نجاح الدفاع الجوي في إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال النهار.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ ضربات ضد منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة الأوكرانية المستخدمة في مصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى السفن البحرية المشاركة في نقل الشحنات المتعلقة بالعسكرية.

في الليلة الماضية، أصابت طائرات بدون طيار محطة فرعية كهربائية بجهد 330 كيلوفولت بالقرب من بيلووشيتسي في منطقة جيتومير، والتي كانت توفر الكهرباء لمؤسسات الصناعة الدفاعية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، أُصيب سفينة حاويات تقوم بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا.