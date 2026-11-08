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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

600 ألف شخص بلا كهرباء و55 قتيلاً.. زيلينسكي يكشف حصيلة هجمات روسيا على أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن أكثر من 600 ألف شخص في مدينة دنيبرو والمناطق المحيطة بها انقطع عنهم التيار الكهربائي، جراء غارات روسية ليلية استهدفت البنية التحتية للطاقة، في ظل استمرار الهجمات على عدد من المناطق الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في بيان نشره عبر تطبيق «تيليجرام»، إن القوات الروسية هاجمت منطقة كوميشوفاخا أيضاً بطائرة مسيرة من طراز «FPV»، صباح السبت، مشيراً إلى استمرار عمليات الإنقاذ لليوم السابع على التوالي، عقب غارة جوية أسفرت عن مقتل 55 شخصاً.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث، محذراً من احتمال وجود أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، بقوله: «ربما لا يزال الناس تحت الأنقاض».

وأشار زيلينسكي إلى أن الأوضاع صعبة أيضاً في منطقة خاركيف، مع استمرار انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في البلاد، لافتاً إلى أن القصف الروسي تسبب في انقطاع التدفئة عن 140 مبنى سكنياً في منطقة جيتومير وحدها.

وأكد أن أعمال الإصلاح وإعادة الخدمات مستمرة في المدن والمناطق المتضررة، قائلاً إن فرق الصيانة تعمل في كل مدينة ومجتمع تقريباً تعرض للهجمات.

وفي سياق متصل، كشف زيلينسكي عن حجم الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي، قائلاً إن روسيا أطلقت 115 صاروخاً من أنواع مختلفة، ونحو 1900 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من 3000 طائرة مسيرة هجومية استهدفت المدن والتجمعات السكانية الأوكرانية.

وأضاف أن الهجمات تضمنت ضربات صاروخية مشتركة، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الصواريخ المستخدمة جرى تصنيعها خلال العام الجاري.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أوضح زيلينسكي أن بلاده تتبادل بصورة منتظمة المعلومات مع شركائها الدوليين بشأن الشركات الروسية المتورطة في إنتاج الصواريخ الباليستية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من القدرات العسكرية الروسية.

كما أشار إلى العقوبات الأوكرانية التي فُرضت خلال أكتوبر على أفراد وكيانات قانونية متورطة في الإنتاج العسكري الروسي، مشدداً على ضرورة تنسيق هذه الإجراءات مع العقوبات الأوروبية وتلك التي تفرضها دول مجموعة السبع.

وقال زيلينسكي: «إذا لم يكن لدى العالم قدرات كافية مضادة للصواريخ الباليستية لحماية الأجواء الأوكرانية، فيجب إيقاف الصواريخ على خطوط الإنتاج».

واختتم بالإشارة إلى أن كييف تعوّل على حزمة العقوبات الثانية والعشرين القوية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا.

ولم تصدر روسيا بياناً بشأن هذه الاتهامات حتى الآن، فيما لا يزال التحقق المستقل من تفاصيل الهجمات وحجم الخسائر صعباً في ظل استمرار الحرب.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي مدينة دنيبرو روسيا وأوكرانيا روسيا

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