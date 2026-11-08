طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. سر الطعم الكريمي مثل المطاعم

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ بمذاق غني وقوام كريمي يشبه المطاعم، خاصة أن نجاح الوصفة يعتمد على تحضير بشاميل ناعم ومتجانس، مع تتبيل الفراخ جيدًا والحفاظ على طراوتها.

وتعد المكرونة بالبشاميل بالفراخ من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها على الغداء، كما أنها لا تحتاج إلى مكونات معقدة، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مكونات المكرونة بالبشاميل بالفراخ

نصف كيلو مكرونة قلم.

نصف كيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة متوسطة مفرومة.

فلفل ألوان مقطع.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة ثوم بودرة.

رشة زعتر حسب الرغبة.

مكونات البشاميل الكريمي

لتر لبن.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

كوب كريمة طبخ.

ملح وفلفل أبيض.

رشة جوزة الطيب.

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

1. تحضير المكرونة

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مع الملح، واتركيها حتى تصل إلى مرحلة نصف التسوية، ثم صفيها جيدًا، لأن المكرونة ستكمل نضجها داخل الفرن.

2. تحضير حشوة الفراخ

ضعي الزيت والزبدة في طاسة على النار، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، وبعدها أضيفي مكعبات الفراخ مع الملح والفلفل والبابريكا والثوم البودرة.

قلبي الفراخ حتى يتغير لونها وتنضج تمامًا، ثم أضيفي الفلفل الألوان والزعتر، واتركي الحشوة دقائق حتى تتجانس النكهات.

3. تحضير البشاميل

في حلة على نار متوسطة، ضعي الزبدة حتى تذوب، ثم أضيفي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يتجانس دون أن يتغير لونه.

أضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي لمنع تكون التكتلات، واستمري حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.

أضيفي الملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب، ثم ضعي كريمة الطبخ والجبنة الموتزاريلا وقلبي حتى تذوب الجبنة ويتجانس الخليط.

4. تجهيز صينية المكرونة

اخلطي المكرونة مع جزء من البشاميل، ثم ضعي نصف الكمية في صينية مدهونة بالزبدة، ووزعي حشوة الفراخ فوقها بالتساوي.

أضيفي باقي المكرونة، ثم غطي الوجه بكمية وفيرة من البشاميل، ويمكن إضافة القليل من الموتزاريلا للحصول على طبقة ذهبية شهية.

5. التسوية في الفرن

أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 إلى 35 دقيقة، حتى تتماسك المكونات ويحمر الوجه.

اتركي المكرونة ترتاح لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل التقطيع حتى تحافظ على شكلها عند التقديم.

سر الطعم الكريمي مثل المطاعم

استخدام اللبن كامل الدسم للحصول على مذاق أغنى.

إضافة كريمة الطبخ إلى البشاميل للحصول على قوام ناعم.

عدم تحمير الدقيق أكثر من اللازم حتى يظل لون البشاميل فاتحًا.

إضافة اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر لتجنب التكتلات.

عدم المبالغة في تسوية المكرونة قبل دخول الفرن.

ترك الصينية ترتاح بعد خروجها من الفرن حتى تتماسك دون أن تفقد قوامها الكريمي.

إذا أصبح البشاميل سميكًا أكثر من اللازم، يمكن إضافة القليل من اللبن الدافئ وتقليبه حتى يعود إلى القوام الناعم المناسب.