مميزة ولذيذة .. طريقة عمل مكرونة البشاميل بالدجاج

تعد المكرونة بالبشاميل بالفراخ من الوصفات التي يعشقها الكثير، اليكم اليوم تفاصيل عمل مكرونة بالبشاميل بالفراخ
مقادير مكرونة بالبشاميل بالفراخ
تتبيلة الفراخ
• نصف بصلة مقطعة(توضع في الزيت تأخذ لون ثم توضع الفراخ)
•ملعقة صغيرة بابريكا
•ربع ملعقة توم
• ٣ ملاعق شوربة حسب الرغبة
•ملعقة صغيرة ملح
• نص ملعقة فلفل
•مربع مرقة
•عصير طماطم (حسب الرغبة)
طريقة عمل البشاميل
•نصف كوب من الزيت
•٢ ملاعق شوربة
•مربع مرقة
• ثلاث و نصف أكواب من الحليب
• نصف كوب كريمة طهي
•كوب كامل من الدقيق
•ربع كوب خلطة بشاميل
• ملعقة ملح
•ربع ملعقة فلفل
يوضع الزيت في البداية ثم كوب الدقيق و نصف كوب من خلطة البشاميل و مع التقليب حتي يأخذوا لون و يصبح سميكاً ، ثم يوضع اول كوب من الحليب مع التقليب حتي يصبح سميكاً ثم يتبعه كوبان ونصف من الحليب
و نصف كوب من كريمة الطهي ثم توضع المرقة و ملعقة الملح و ربع ملعقة الفلفل و ملعقتان من الشوربة
الخطوات الاخيرة
يتم وضع المكرونة المسلوقة مع خلطة الفراخ و تقليبلهم و اضافة القليل من الجبنة الموزاريلا و القليل من البشاميل مع التقليب
ثم نبدأ بفرش الصنية بالقليل من البشاميل ووضع طبقة من المكرونة و ثم بقية خلطة الفراخ و طبقة اخري من المكرونة و نغطيها بالبشاميل و الجبنة المزاريلا و ٢ بيضة ثم تدخل الفرن حتي تأخذ لون.