مرأة ومنوعات

مميزة ولذيذة .. طريقة عمل مكرونة البشاميل بالدجاج

المكرونة بشاميل
المكرونة بشاميل
ريهام قدري

تعد المكرونة بالبشاميل بالفراخ من الوصفات التي يعشقها الكثير، اليكم اليوم تفاصيل عمل مكرونة بالبشاميل بالفراخ

مقادير مكرونة بالبشاميل بالفراخ


تتبيلة الفراخ
• نصف بصلة مقطعة(توضع في الزيت تأخذ لون ثم توضع الفراخ)
•ملعقة صغيرة بابريكا
•ربع ملعقة توم
• ٣ ملاعق شوربة حسب الرغبة
•ملعقة صغيرة ملح
• نص ملعقة فلفل
•مربع مرقة
•عصير طماطم (حسب الرغبة)

طريقة عمل البشاميل


•نصف كوب من الزيت
•٢ ملاعق شوربة
•مربع مرقة
• ثلاث و نصف أكواب من الحليب
• نصف كوب كريمة طهي
•كوب كامل من الدقيق
•ربع كوب خلطة بشاميل
• ملعقة ملح
•ربع ملعقة فلفل

يوضع الزيت في البداية ثم كوب الدقيق و نصف كوب من خلطة البشاميل و مع التقليب حتي يأخذوا لون و يصبح سميكاً ، ثم يوضع اول كوب من الحليب مع التقليب حتي يصبح سميكاً ثم يتبعه كوبان ونصف من الحليب
و نصف كوب من كريمة الطهي ثم توضع المرقة و ملعقة الملح و ربع ملعقة الفلفل و ملعقتان من الشوربة

الخطوات الاخيرة


يتم وضع المكرونة المسلوقة مع خلطة الفراخ و تقليبلهم و اضافة القليل من الجبنة الموزاريلا و القليل من البشاميل مع التقليب
ثم نبدأ بفرش الصنية بالقليل من البشاميل ووضع طبقة من المكرونة و ثم بقية خلطة الفراخ و طبقة اخري من المكرونة و نغطيها بالبشاميل و الجبنة المزاريلا و ٢ بيضة ثم تدخل الفرن حتي تأخذ لون.

