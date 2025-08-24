مميزة ولذيذة .. طريقة عمل مكرونة البشاميل بالدجاج

تعد المكرونة بالبشاميل بالفراخ من الوصفات التي يعشقها الكثير، اليكم اليوم تفاصيل عمل مكرونة بالبشاميل بالفراخ

مقادير مكرونة بالبشاميل بالفراخ



تتبيلة الفراخ

• نصف بصلة مقطعة(توضع في الزيت تأخذ لون ثم توضع الفراخ)

•ملعقة صغيرة بابريكا

•ربع ملعقة توم

• ٣ ملاعق شوربة حسب الرغبة

•ملعقة صغيرة ملح

• نص ملعقة فلفل

•مربع مرقة

•عصير طماطم (حسب الرغبة)

طريقة عمل البشاميل



•نصف كوب من الزيت

•٢ ملاعق شوربة

•مربع مرقة

• ثلاث و نصف أكواب من الحليب

• نصف كوب كريمة طهي

•كوب كامل من الدقيق

•ربع كوب خلطة بشاميل

• ملعقة ملح

•ربع ملعقة فلفل

يوضع الزيت في البداية ثم كوب الدقيق و نصف كوب من خلطة البشاميل و مع التقليب حتي يأخذوا لون و يصبح سميكاً ، ثم يوضع اول كوب من الحليب مع التقليب حتي يصبح سميكاً ثم يتبعه كوبان ونصف من الحليب

و نصف كوب من كريمة الطهي ثم توضع المرقة و ملعقة الملح و ربع ملعقة الفلفل و ملعقتان من الشوربة

الخطوات الاخيرة



يتم وضع المكرونة المسلوقة مع خلطة الفراخ و تقليبلهم و اضافة القليل من الجبنة الموزاريلا و القليل من البشاميل مع التقليب

ثم نبدأ بفرش الصنية بالقليل من البشاميل ووضع طبقة من المكرونة و ثم بقية خلطة الفراخ و طبقة اخري من المكرونة و نغطيها بالبشاميل و الجبنة المزاريلا و ٢ بيضة ثم تدخل الفرن حتي تأخذ لون.