قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي 13 يومًا .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
دعاء مُجرّب لجلب الرزق بسرعة البرق مكرّر 100 مرة .. اغتنمه بـ 5 كلمات
المتعة الحرام.. تفاصيل حبس سيدة تدير ناديًا صحيًا لممارسة الرذيلة بالتجمع
انتقادات وتحذيرات.. حسن مصطفى: غياب صلاح ومرموش كشف حلولًا جديدة قبل أمم أفريقيا
أقل سعر صرف لـ الدولار الآن في البنوك
بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته
هل صلاة الفجر قبل الشروق تعتبر في وقتها الصحيح وتحسب فجرًا أم صبحًا؟.. أمين الفتوى يُجيب
حمادة صدقي: أداء منتخب مصر أمام نيجيريا مُطمئن.. وإمام عاشور يصنع الفارق
فنزويلا: الحصار الأمريكي لسفن النفط «غير عقلاني» و«تهديد بشع»
شادي محمد: حسام حسن قدّم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر
حالة من الترقب.. أسعار الذهب الآن في مصر
كيف نصلي سنة صلاة الظهر القبلية وكم ركعة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض الحرارة يسيطر على الأجواء.. طقس اليوم بارد وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية 

تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية ومناطق من محافظة البحر الأحمر والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد .

May be an image of text

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 20 12 
دمنهور 20 12
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 21 12 
شبين الكوم 19 12
طنطا 19 12
دمياط 20 14
بورسعيد 19 14
الإسماعيلية 21 12
السويس 20 11
العريش 19 11
رفح 18 10
رأس سدر 21 13
نخل 18 06
كاترين 11 01
الطور 21 14
طابا 18 12
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 21 13
العلمين 20 13
مطروح 20 14
السلوم 19 11
سيوة 21 10
رأس غارب 22 14
الغردقة 22 14
سفاجا 23 14
مرسى علم 23 15
شلاتين 28 17
حلايب 24 20
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 24 20
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 21 09
سوهاج 22 10
قنا 22 11 
الأقصر 22 12
أسوان 23 12
الوادي الجديد 23 11
أبوسمبل 23 12

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 26 18
المدينة المنورة 22 11 
الرياض 19 10
المنامة 22 17
أبوظبي 29 21
الدوحة 24 19
الكويت 19 11
دمشق 11 01
بيروت 18 12
عمان 10 02
القدس 10 03
غزة 18 12
بغداد 17 10
مسقط 26 21
صنعاء 21 10
الخرطوم 27 15
طرابلس 22 15
تونس 20 12
الجزائر 17 10
الرباط 16 08
نواكشوط 26 16

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 09 04-
إسطنبول 14 04
إسلام آباد 23 10
نيودلهي 20 11
جاكرتا 33 25
بكين 06 05-
كوالالمبور 30 24
طوكيو 14 05 
أثينا 17 06 
روما 16 08
باريس 13 08
مدريد 11 06
برلين 06 00
لندن 11 04
مونتريال 01 05-
موسكو 02 01- 
نيويورك 01 01-
واشنطن 05 03-
أديس أبابا 23 12
 

الأرصاد طقس الظواهر الحرارة أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

توروب

ييس توروب يطلب رحيل مهاجم الأهلي في يناير.. والأهلي يحاول تسويقه

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

وزارة الداخلية

الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى

الضويني يستقبل وفد الدفعة 55 لكلية الدفاع الوطني بمركز الأزهر للفتوى

الشيخ أحمد النور محمد الحلو

مفتي تشاد: مصر صاحبة الدور الريادي في مجال الدعوة والفتوى

مستشار الرئيس الفلسطيني:

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تفرض حصارًا كاملًا على غزة وتمنع مرور الغذاء والوقود

بالصور

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد