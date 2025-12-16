ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة التعدي على فتاة والتعرض لها جسديًا بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول التعدي على المجني عليها ومحاولة تقبيلها عنوة أثناء سيرها بالطريق العام، ما دفعها للاستغاثة بالأهالي، الذين تدخلوا وتمكنوا من ضبطه وتقييده بأحد أعمدة الإنارة لحين وصول الأجهزة الأمنية.

وعقب انتقال قوات الشرطة إلى محل البلاغ، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة.

وقررت النيابة حبس المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.