لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة

أحمد العوضي
أحمد العوضي
تعرّض الفنان أحمد العوضى لموجة من الانتقادات خلال الأيام الماضية، عقب تصريحات أدلى بها عن أجره وهو ما دفع عددًا من الإعلاميين للتعليق على ما وصفوه بحالة الجدل المحيطة باسمه.
 

في هذا السياق، علقت الإعلامية مفيدة شيحة على الأزمة، مؤكدة أن أحمد العوضي يتعرض لما وصفته بـ"حرب" بعد تصريحاته الأخيرة على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن طبيعة هذه التصريحات كانت سببًا رئيسيًا في إثارة الجدل الواسع حوله.

وخلال تقديمها حلقة أمس الثلاثاء، من برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، انفعلت الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة :"ليه يا أحمد طلعت قلت الكلام ده دلوقتي وهل دي رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهل أنت عايز تقول رسالة معينة وكلام من تحت الترابيزة وفكرة ارسال الرسائل من تحت الترابيزة".
 

إحنا الجمهور بقول زهقنا من هذه الرسائل وانتم لكم برستيج وكفاية، وتابعت مفيدة شيحة في رسالتها للفنان أحمد العوضي :"ليه هما الاتنين بيعملوا كده وكل واحد يطلع يقول إنه الأعلى أجرا، والاكثر مشاهدة وده حقك وتقوله في أي مكان تاني غير السوشيال ميديا، وإحنا الجمهور بقول زهقنا من هذه الرسائل وانتم لكم برستيج وكفاية".
 

من جانبها، هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني الفنان أحمد العوضي، متهمة إياه بتعمد تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، رغم ما اعتبرته دورا محوريا لها في نجاحه الفني، بحسب تعبيرها، معتبرة أن هذا التجاهل غير مبرر في ظل الشراكة الفنية والإنسانية التي جمعتهما في فترة سابقة.
 

بدوره، علق الإعلامي محمد علي خير على تصريحات أحمد العوضي التي أكد خلالها أنه "الأعلى أجرا"، موضحا أن مثل هذه التصريحات من شأنها إثارة جدل واسع، سواء لدى الجمهور أو داخل الوسط الفني، لما تحمله من دلالات تنافسية قد تفتح باب المقارنات والخلافات بين الفنانين.

وقال الاعلامي محمد على خير: في تصريحات تلفزيونية «إهدا على نفسك، هل أنت الأعلى أجرًا من كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ومحمد رمضان؟ لا طبعا، أنت لست الأعلى أجراً، هات لى شهادة تقول إنك الأعلى مشاهدة، إنت جايب الاستحقاقية دى من أين؟ اللهجة دى تخسرك كتير».

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
صينية سردين
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
حريق
