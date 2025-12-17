قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اسم القذافي يعود للواجهة .. اتهامات جديدة تطارد ساركوزي
جريمة قتل غامضة .. اغتيــ.ـال عالم نووي برتغالي بالرصاص في الولايات المتحدة
أستاذ علوم سياسية: دبلوماسية مصر «نشطة» وسط توترات إقليمية.. وموقف حاسم من الأزمة السودانية
حراسة المرمى في أمم أفريقيا .. محمود أبو الدهب يُحدّد الأنسب للفراعنة
أُُصلي حابسًا للأخبثين هربًا من الوضوء في البرد الشديد.. فهل صلاتي صحيحة؟.. الإفتاء تجيب
عقدي كان بـ 10 جنيهات.. ماهر همام يكشف ذكرياته مع الأهلي ولقائه الأول مع «هيديكوتي»|فيديو
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-12-2025
«الغمري»: حروب الجيل الجديد تستهدف عقول المصريين.. والسوشيال ميديا «رأس الحربة»
إهدار مال عام.. إحالة جمعية زراعية بدمياط للتحقيق بسبب مُخالفات في صرف الأسمدة
تفاصيل مُعاقبة ربة منزل بالسجن المُشدّد 5 سنوات بتهمة خطـ.ـف طفــ.ـل بالوايلي
«الغندور» يكشف عن توقعاته لنهائي كأس العرب
الولايات المتحدة تصنف أكبر عصابة مخدرات في كولومبيا كمنظمة إرهابية | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: دبلوماسية مصر «نشطة» وسط توترات إقليمية.. وموقف حاسم من الأزمة السودانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن التحركات الأخيرة لوزارة الخارجية المصرية تعكس نشاطًا دبلوماسيًا فاعلًا يتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية الملحّة، في ظل تصاعد بؤر التوتر المحيطة بالدولة المصرية، لا سيما في السودان وليبيا.

وأوضح “سلامة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية المصري ومبعوث الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، جاء في توقيت بالغ الدقة، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتشابك الأزمات الأمنية والسياسية على حدود مصر.

وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، شدّد أستاذ العلوم السياسية على ثبات الموقف المصري الرافض بشكل قاطع لأي مخططات تستهدف تقسيم السودان، لما يحمله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن القاهرة تنظر إلى استقرار السودان باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة.

وأشار سلامة إلى أن مصر تدفع بقوة نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، والدعوة إلى إطلاق حوار سياسي سوداني–سوداني خالص، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، بما يهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية.

الخارجية المصرية القضايا الإقليمية السودان ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

رمضان صبحي

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج

الأب تحول إلى ذئب .. إحالة أوراق عامل للمفتي تعدى على ابنته بسوهاج

أرشيفية

الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

ترشيحاتنا

أرشيفية

الطيران الفيدرالي الأميركي يحذر من التحليق قرب فنزويلا بعد حادثة كادت تؤدي إلى تصادم جوي

أرشيفية

الاحتلال يمنع وفد برلماني كندي من دخول الضفة الغربية وتحذيرات أممية من تصاعد التهجير القسري

زوجان أستراليان واجها هجوم سيدني

بطولة إنسانية نادرة .. زوجان أستراليان يواجهان هجوم سيدني | فيديو

بالصور

لماذا يُشفى البعض أسرع من الزكام؟.. أسباب غير مُتوقعة وراء مدة التعافي

أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد