قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر مُتصاعد.. وزارة الدفاع التايوانية ترصد طلعات جوية وسفنًا صينية حول الجزيرة
دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ابدأ به يومك
متحف الحضارة.. بوابة مصر لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع أوزبكستان واليونسكو
ترامب يرشّح جوشوا رود ليكون رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي
معاناة مزدوجة .. نازحو غزة يُواجهون أمطارًا غزيرة وطقسًا باردًا في خيام هشة |فيديو
ضياء رشوان: بنود خطة ترامب للسلام في غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى إسرائيل
حكم المسح على الخف خشية البرد في الشتاء .. دار الإفتاء توضح
ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو لخرقه اتفاق غزة باغتيــال القيادي في حماس رائد سعد|فيديو
5 أيام بين الجوع والبرد| خداع المُهربين والموت في عرض البحر.. شهادة صادمة تكشف كواليس غرق مركب المهاجرين
مصطفى الفقي: الرموز المصرية ما زالت مؤثرة في العالم العربي |فيديو
تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025
لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الحضارة.. بوابة مصر لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع أوزبكستان واليونسكو

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
أ ش أ

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، غايان عمروفا رئيسة قسم الاقتصاد الإبداعي والسياحة في ديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، ورئيسة مؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة (ACDF)، ورئيسة اللجنة الوطنية الأوزبكية لليونسكو، يرافقها وفد رسمي يضم عددًا من المسؤولين والخبراء في مجالات الثقافة والفنون. 

كما استقبل المتحف لازار إيلوندو أسومو مدير مركز التراث العالمي لليونسكو من الكاميرون.

وكان في استقبال الضيوف الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحّب بهم، مؤكدا العلاقات الثقافية التي تجمع مصر بشركائها الدوليين، ودور المتحف في تعزيز الحوار الحضاري وتبادل الخبرات في مجالات حماية التراث وصون الهوية الثقافية.

كما اصطحبهم في جولة موسعة داخل المتحف، شملت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، بالإضافة إلى القاعات الرئيسية التي تعرض مجموعة متنوعة من المقتنيات تجسد ثراء الحضارة المصرية عبر العصور، من ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

تقديم التاريخ المصري بأسلوب عصري

وأعرب الضيوف عن إعجابهم بسيناريو العرض المتحفي الذي يقدم التاريخ المصري بأسلوب عصري يوازن بين الأصالة والابتكار، كما أشادوا بالموقع الفريد للمتحف.

وفي ختام الزيارتين، أعرب الوفدان عن تقديرهما العميق للدور الريادي الذي يقوم به المتحف القومي للحضارة المصرية في حفظ التراث الإنساني وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التراث والثقافة والفنون، مؤكدين تطلعهم إلى توسيع آفاق الشراكة الثقافية مع مصر خلال الفترة المقبلة.

المتحف القومي للحضارة المسؤولين الخبراء مجالات الثقافة الفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

أرشيفية

الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

ترشيحاتنا

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

أرشيفية

بسبب خلافات مالية.. إحالة المُتهمين بقتـ.ـل شاب في العباسية للجنايات

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

بالصور

فوائد صحية مذهلة للجسم عند تناول السردين.. هل يُسبّب أضرار عند الإفراط فيه؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟

لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها

طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر

لماذا يُشفى البعض أسرع من الزكام؟.. أسباب غير مُتوقعة وراء مدة التعافي

أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد