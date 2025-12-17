قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

حالة من الترقب.. أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 حالة من الهدوء والاستقرار، في ظل أجواء حذرة تسيطر على تعاملات السوق.

وجاء ذلك مع تحرك الأسعار داخل نطاق محدود، حيث لم تتجاوز الارتفاعات أو الانخفاضات حاجز 30 جنيهًا.

وتتجه أنظار الأسواق حاليًا نحو بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة، من المتوقع أن تلعب دورًا مؤثرًا في إعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026.

وتسود حالة من الترقب والانتظار بين المستثمرين، لا سيما عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي، والتي أوضح فيها أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة باتوا يرون أن مخاطر تباطؤ سوق العمل أصبحت أكبر من مخاطر التضخم.

 ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4308 دولارات


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4929 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5750 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6571 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 46 ألف جنيه.

توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.


في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.


ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.


ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الأربعاء بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب

