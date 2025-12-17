بدء عملية التصويت بـ 55 دائرة في إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

انطلقت اليوم الأربعاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 وذلك في 55 دائرة انتخابية في 13 محافظة على عدد 101 مقعد في 4494 لجنة فرعية.

ويتنافس 202 مرشح يمثلون 11 حزبا، و118 مرشحا مستقلاً على 101 مقعد بـ 55 دائرة فى 13 محافظة، ويأتى حزب مستقبل وطن فى المقدمة بـ 37 مرشحا بـ 10 محافظات، وحزب حماة الوطن 21 مرشحا بـ 7 محافظات، وحزب الجبهة الوطنية بـ 12 مرشحا بـ 9 محافظات، وحزبا النور والعدل بـ 3 مرشحين لكل منهما، وحزبا الوفد والإصلاح والتنمية بمرشحين لكل حزب، فى حين تخوض أحزاب المؤتمر، والتجمع، ومصر الحديثة، وإرادة جيل، بمرشح واحد فقط لكل حزب.

ففى محافظة القاهرة يتنافس 20 مرشحا على 10 مقاعد فى 7 دوائر، ويأتى المستقلون فى المقدمة بـ 11 مرشحا وحزب مستقبل وطن بـ 5 مرشحين، ومرشحان لحماة الوطن، ومرشح للجبهة الوطنية، وآخر للمؤتمر، وتجرى الإعادة بمحافظة القليوبية فى 5 دوائر، ويتنافس 16 مرشحا على 8 مقاعد وتتنافس الأحزاب مع المستقلين بـ 8 مرشحين لكل منها فيخوض حزب حماة الوطن بـ 4 مرشحين، ومستقبل وطن بـ3 مرشحين، والجبهة الوطنية بمرشح واحد فقط، وتجرى الإعادة بمحافظة الدقهلية بدوائرها الـ 10 على 21 مقعدا ويتنافس فيها 42 مرشحاً، و28 مرشحا مستقلاً فى مواجهة 14 مرشحاً يمثلون 4 أحزاب، و6 مرشحين لحزب مستقبل وطن ومثلهم لحزب حماة الوطن، ومرشح للجبهة الوطنية، وآخر للإصلاح والتنمية.

أما فى محافظة المنوفية فتجرى الإعادة فى دوائرها الـ 6 على 10 مقاعد، ويتفوق المرشحون المستقلون على الأحزاب، فينافس 12 مرشحاً مستقلاً 8 مرشحين يمثلون 4 أحزاب، بـ3 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشحان لحماة الوطن ومثلهما للجبهة الوطنية، ومرشح للإصلاح والتنمية، وفى محافظة الغربية تجرى الإعادة فى دوائرها الـ 7 على 14 مقعدا، ويتنافس 12 مرشحا مستقلا مع 16 مرشحا يمثلون 7 أحزاب، بـ6 مرشحين لحزب مستقبل وطن، و3 للجبهة الوطنية، ومرشحين لحماة الوطن، ومثلهما لحزب العدل فى حين تنافس أحزاب التجمع، ومصر الحديثة، وإرادة جيل بمرشح واحد لكل حزب، وتجرى الإعادة فى محافظة كفر الشيخ فى دوائرها الـ 4، ويتنافس 20 مرشحا على 10 مقاعدبـ12 مرشحا مستقلا، و4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشحان للوفد، ومرشح للجبهة الوطنية وأخر لحزب النور.

أما محافظة الشرقية فتجرى الإعادة فى 8 دوائر، ويتنافس 38 مرشحا على 19 مقعدا بـ23 مرشحا مستقلاً، و7 مرشحين لحزب مستقبل وطن و4 حماة الوطن، ومرشحين لحزب النور، ومرشح للجبهة الوطنية، وآخر لحزب العدل، وتجرى الإعادة فى محافظة دمياط بين 3 مرشحين مستقلين، ومرشح لحزب مستقبل وطن، وفى محافظة جنوب سيناء تجرى الإعادة بين مرشحين مستقلين، وفى محافظة بورسعيد تجرى الإعادة بين مرشح لحزب حماة الوطن وآخر مستقل.

وفى محافظة الاسماعيلية تجرى الإعادة بين 4 مرشحين مستقلين ومرشح لحزب مستقبل وطن وآخر للجبهة الوطنية، وتجرى الإعادة فى محافظة السويس بين مرشح حزب مستقبل وطن وآخر مستقل، وفى محافظة شمال سيناء تجرى الإعادة بين مرشح حزب الجبهة الوطنية وآخر مستقل.