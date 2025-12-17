قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بدء عملية التصويت بـ 55 دائرة في إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد الشعراوي

انطلقت اليوم الأربعاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 وذلك في 55 دائرة انتخابية في 13 محافظة على عدد 101 مقعد في 4494 لجنة فرعية.

ويتنافس 202 مرشح يمثلون 11 حزبا، و118 مرشحا مستقلاً على 101 مقعد بـ 55 دائرة فى 13 محافظة، ويأتى حزب مستقبل وطن فى المقدمة بـ 37 مرشحا بـ 10 محافظات، وحزب حماة الوطن 21 مرشحا بـ 7 محافظات، وحزب الجبهة الوطنية بـ 12 مرشحا بـ 9 محافظات، وحزبا النور والعدل بـ 3 مرشحين لكل منهما، وحزبا الوفد والإصلاح والتنمية بمرشحين لكل حزب، فى حين تخوض أحزاب المؤتمر، والتجمع، ومصر الحديثة، وإرادة جيل، بمرشح واحد فقط لكل حزب.

ففى محافظة القاهرة يتنافس 20 مرشحا على 10 مقاعد فى 7 دوائر، ويأتى المستقلون فى المقدمة بـ 11 مرشحا وحزب مستقبل وطن بـ 5 مرشحين، ومرشحان لحماة الوطن، ومرشح للجبهة الوطنية، وآخر للمؤتمر، وتجرى الإعادة بمحافظة القليوبية فى 5 دوائر، ويتنافس 16 مرشحا على 8 مقاعد وتتنافس الأحزاب مع المستقلين بـ 8 مرشحين لكل منها فيخوض حزب حماة الوطن بـ 4 مرشحين، ومستقبل وطن بـ3 مرشحين، والجبهة الوطنية بمرشح واحد فقط، وتجرى الإعادة بمحافظة الدقهلية بدوائرها الـ 10 على 21 مقعدا ويتنافس فيها 42 مرشحاً، و28 مرشحا مستقلاً فى مواجهة 14 مرشحاً يمثلون 4 أحزاب، و6 مرشحين لحزب مستقبل وطن ومثلهم لحزب حماة الوطن، ومرشح للجبهة الوطنية، وآخر للإصلاح والتنمية.

أما فى محافظة المنوفية فتجرى الإعادة فى دوائرها الـ 6 على 10 مقاعد، ويتفوق المرشحون المستقلون على الأحزاب، فينافس 12 مرشحاً مستقلاً 8 مرشحين يمثلون 4 أحزاب، بـ3 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشحان لحماة الوطن ومثلهما للجبهة الوطنية، ومرشح للإصلاح والتنمية، وفى محافظة الغربية تجرى الإعادة فى دوائرها الـ 7 على 14 مقعدا، ويتنافس 12 مرشحا مستقلا مع 16 مرشحا يمثلون 7 أحزاب، بـ6 مرشحين لحزب مستقبل وطن، و3 للجبهة الوطنية، ومرشحين لحماة الوطن، ومثلهما لحزب العدل فى حين تنافس أحزاب التجمع، ومصر الحديثة، وإرادة جيل بمرشح واحد لكل حزب، وتجرى الإعادة فى محافظة كفر الشيخ فى دوائرها الـ 4، ويتنافس 20 مرشحا على 10 مقاعدبـ12 مرشحا مستقلا، و4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشحان للوفد، ومرشح للجبهة الوطنية وأخر لحزب النور.

أما محافظة الشرقية فتجرى الإعادة فى 8 دوائر، ويتنافس 38 مرشحا على 19 مقعدا بـ23 مرشحا مستقلاً، و7 مرشحين لحزب مستقبل وطن و4 حماة الوطن، ومرشحين لحزب النور، ومرشح للجبهة الوطنية، وآخر لحزب العدل، وتجرى الإعادة فى محافظة دمياط بين 3 مرشحين مستقلين، ومرشح لحزب مستقبل وطن، وفى محافظة جنوب سيناء تجرى الإعادة بين مرشحين مستقلين، وفى محافظة بورسعيد تجرى الإعادة بين مرشح لحزب حماة الوطن وآخر مستقل.

وفى محافظة الاسماعيلية تجرى الإعادة بين 4 مرشحين مستقلين ومرشح لحزب مستقبل وطن وآخر للجبهة الوطنية، وتجرى الإعادة فى محافظة السويس بين مرشح حزب مستقبل وطن وآخر مستقل، وفى محافظة شمال سيناء تجرى الإعادة بين مرشح حزب الجبهة الوطنية وآخر مستقل.

جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب دائرة انتخابية المستقلون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

اليوم.. بعثة منتخب مصر تطير إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

أمم افريقيا

أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة السادسة.. صدام ناري بين كوت ديفوار والكاميرون .. والجابون و موزمبيق فى سباق خاص

حسام حسن

رئيس النادي المصرى يوجه رسالة لحسام حسن

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد