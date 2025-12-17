قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لحظة بلحظة.. محافظ كفر الشيخ يتابع جولة الإعادة من غرفة العمليات الرئيسية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، لمتابعة بدء عمل اللجان وسير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان انضباط الأداء داخل جميع المقرات الانتخابية بكافة دوائر المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والعميد راني عبيد، ممثل مديرية أمن كفرالشيخ، ووكلاء الوزارات الخدمية، ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ رفع درجة الجاهزية القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، مع انعقاد غرفة العمليات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لتذليل أي عقبات وتقديم الدعم اللوجستي الكامل، بما يضمن انتظام عملية التصويت داخل 527 لجنة فرعية في 501 مركز انتخابي تتبع 4 لجان عامة، بقوة تصويتية تبلغ 2 مليون و420 ألفًا و182 ناخبًا في هذا الاستحقاق الوطني.

شدد محافظ كفرالشيخ على توافر خطة طوارئ متكاملة داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمقار الانتخابية وتوفير الإضاءة والتهوية والمظلات ومقاعد الانتظار، مع تخصيص أماكن ملائمة لكبار السن وذوي الهمم، وتأكيد جاهزية وسائل الإطفاء والمولدات الكهربائية وقوات التأمين.

دعا اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أبناء كفرالشيخ إلى المشاركة الإيجابية بكثافة في صناديق الاقتراع، باعتبارها مسؤولية وطنية ورسالة تعكس وعي أبناء المحافظة وريادتهم في المشاركة السياسية، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل فقط على تسهيل عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق والمشرف.

كما خصصت المحافظة خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114) ورقم (0473220792).

محافظ كفر الشيخ محافظ النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

أحمد العوضي

انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يلتقي السفير البريطاني.. التوسع في الفروع الدولية وتعزيز التعاون

بسام راضي ووزير العمل

بسام راضي يستقبل وزير العمل فى روما لبحث فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات النواب 2025.. الإدارة الصحية بالشرقية تقدم خدمات طبية للناخبين بالمجان

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد