دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

أشاد الإعلامي محمد طارق بالمشاعر الصادقة التي أبداها اللاعب إمام عاشور بعد مشاركته مع منتخب مصر في المباراة الودية أمام نيجيريا، والتي حسمها الفراعنة بنتيجة 2-1.

وقال طارق، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إن دموع إمام عاشور تعكس الضغط النفسي الكبير الذي يعيشه اللاعبون في ظل الاستعدادات المكثفة لبطولة أمم أفريقيا.

وأضاف أيضًا أن إمام عاشور، أفضل لاعب في الدوري، مرّ بفترة طويلة دون المشاركة مع المنتخب، وهو ما جعل مشاعره تغلبه أثناء تواجده في الملعب، مشيرًا إلى أنه شعر بما يمر به اللاعب وشاركه دموعه.

كما وجّه أيضًا تحية خاصة لكل من إمام عاشور وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب، الذي منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة استعدادًا للمنافسات المقبلة، مؤكدًا ثقته في قدرة الفراعنة على العودة بالكأس وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.