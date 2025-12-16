"الصحفيين" تعلن فوز المرشحين في شعبة محرري شؤون البيئة



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شُعبة محرري شئون البيئة بنقابة الصحفيين، نتيجة الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء، وذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية للشُّعبة.

وأسفرت النتائج عن فوز الزميلة د. نعمة الله عبدالرحمن (الأهرام) بمنصب رئيس الشُّعبة، فيما فاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من الزملاء: إيناس حلبي (الأهرام)، سوسن عبدالباسط (الجمهورية)، راندا يحيى يوسف (الأهرام)، وفاء فراج (الأهرام).



كما تقرر تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية للشُّعبة، وتضم الأساتذة: ثابت أمين عواد، وألفت سعد، والدكتور عصام الشويخ.

وجاءت الانتخابات تحت إشراف عبدالرؤوف خليفة وكيل النقابة والمشرف على الشُّعب والروابط.

