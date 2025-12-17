قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: دبلوماسية مصر «نشطة» وسط توترات إقليمية.. وموقف حاسم من الأزمة السودانية
حراسة المرمى في أمم أفريقيا .. محمود أبو الدهب يُحدّد الأنسب للفراعنة
أُُصلي حابسًا للأخبثين هربًا من الوضوء في البرد الشديد.. فهل صلاتي صحيحة؟.. الإفتاء تجيب
عقدي كان بـ 10 جنيهات.. ماهر همام يكشف ذكرياته مع الأهلي ولقائه الأول مع «هيديكوتي»|فيديو
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-12-2025
«الغمري»: حروب الجيل الجديد تستهدف عقول المصريين.. والسوشيال ميديا «رأس الحربة»
إهدار مال عام.. إحالة جمعية زراعية بدمياط للتحقيق بسبب مُخالفات في صرف الأسمدة
تفاصيل مُعاقبة ربة منزل بالسجن المُشدّد 5 سنوات بتهمة خطـ.ـف طفــ.ـل بالوايلي
«الغندور» يكشف عن توقعاته لنهائي كأس العرب
الولايات المتحدة تصنف أكبر عصابة مخدرات في كولومبيا كمنظمة إرهابية | تفاصيل
‏ترامب: تصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية أجنبية .. لهذا السبب
السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل آية «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» خاصة بالزكاة فقط؟.. الإفتاء تجيب

الصدقة
الصدقة
إيمان طلعت

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال:هل آية "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" خاصة بالزكاة فقط ؟.

وردّ ممدوح، قائلًا: أن الآية الكريمة خاصة بالإنفاق بصفة عامة، فهي تعالج شح النفس اذا قام الانسان بإنفاق أحب الأموال إلى نفسه.

كما فسَّر الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قوله تعالى "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" قائلًا إن الرجل المسلم عليه أن ينفق مما يحبه، بدلا من أن ينفق مما يكرهه أو ليس في حاجة إليه وزائد على احتياجاته.

وأضاف "جمعة"، خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ، أنه "لا يجوز للمسلم عند الإنفاق أو الإطعام أن يطعم بشيء فيه عيب أو نوى الاستغناء عنه، وإنما يخرج مما يطعم به أهل البيت، فمن أراد التصدق مثلا بفاكهة المانجو فليأت بأفضلها ولا يخرج المعيبة التي أراد التخلص منها، لأن الصدقة تقع في يد الله قبل الفقير".

وتابع: المقصود بالبر " محل نظر الله " أي أنك لن تدخل في بؤرة نظر الله إلا إذا أنفقت ما تحب أو أفضل ما عندك والإنفاق هنا معناه الصدقة والزكاة والتبرع أي كل أشكال الإنفاق .

عقوبة مانع الزكاة 

عقوباتٌ أخرويَّة خاصَّة في الكتابِ والسُّنةِ لمانِعِ الزَّكاة؛ ترهيبًا من هذا الفعل: قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» (التوبة: 34-35).

الممتنع عن إخراج الزكاة يأتي يوم القيامة ويتحول ماله وكنزه الذي كان يملكه إلى شجاع أقرع -حيّة- له زبيبتان وشكله مفزع يطوقه من شدقيه ويقول له أنا مالك وعزك في الدنيا، كما رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي شِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا «وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الآيَةَ (سُورَةَ آلِ عِمْرَان: 180]).

ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة، كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة، فروي عن أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ».

عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ من نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برُدَتْ أُعيدَت له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار... الحديث».

هل آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون خاصة بالزكاة فقط لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الزكاة الصدقة عقوبة مانع الزكاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

رمضان صبحي

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج

الأب تحول إلى ذئب .. إحالة أوراق عامل للمفتي تعدى على ابنته بسوهاج

أرشيفية

الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

ترشيحاتنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى

الضويني يستقبل وفد الدفعة 55 لكلية الدفاع الوطني بمركز الأزهر للفتوى

الشيخ أحمد النور محمد الحلو

مفتي تشاد: مصر صاحبة الدور الريادي في مجال الدعوة والفتوى

مستشار الرئيس الفلسطيني:

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تفرض حصارًا كاملًا على غزة وتمنع مرور الغذاء والوقود

بالصور

لماذا يُشفى البعض أسرع من الزكام؟.. أسباب غير مُتوقعة وراء مدة التعافي

أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد