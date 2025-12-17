مصطفى الفقي: الرموز المصرية ما زالت مؤثرة في العالم العربي |فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن المصريين لا يعلمون الكثير عن العالم العربي، بينما العرب يعرفون الكثير عن المصريين، مشيرًا إلى أن الرموز المصرية لا تزال لها تأثير كبير في العالم العربي.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له في برنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «أم بي سي مصر»، إننا أحيانًا لا نُدرك قيمة ثرواتنا وشخصياتنا الثقافية، ولا نعطيها قدرها، مؤكدًا أن عبد الحليم حافظ كان لديه القدرة على تصوير الكلمة، ويمتلك "زنة" في صوته تجعلنا نعيش معه تفاصيل الأغاني التي كان يؤديها.

وتابع المفكر السياسي أن الفنانة أنغام غنت مؤخرًا في قاعة ألبرت هول، التي غنت فيها أم كلثوم، مشيرًا إلى أهمية استمرار الفنانين المصريين في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي العظيم.

