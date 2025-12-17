قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توتر مُتصاعد.. وزارة الدفاع التايوانية ترصد طلعات جوية وسفنًا صينية حول الجزيرة
دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ابدأ به يومك
متحف الحضارة.. بوابة مصر لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع أوزبكستان واليونسكو
ترامب يرشّح جوشوا رود ليكون رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي
معاناة مزدوجة .. نازحو غزة يُواجهون أمطارًا غزيرة وطقسًا باردًا في خيام هشة |فيديو
ضياء رشوان: بنود خطة ترامب للسلام في غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى إسرائيل
حكم المسح على الخف خشية البرد في الشتاء .. دار الإفتاء توضح
ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو لخرقه اتفاق غزة باغتيــال القيادي في حماس رائد سعد|فيديو
5 أيام بين الجوع والبرد| خداع المُهربين والموت في عرض البحر.. شهادة صادمة تكشف كواليس غرق مركب المهاجرين
مصطفى الفقي: الرموز المصرية ما زالت مؤثرة في العالم العربي |فيديو
تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025
لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصطفى الفقي: الرموز المصرية ما زالت مؤثرة في العالم العربي |فيديو

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي
الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي
محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن المصريين لا يعلمون الكثير عن العالم العربي، بينما العرب يعرفون الكثير عن المصريين، مشيرًا إلى أن الرموز المصرية لا تزال لها تأثير كبير في العالم العربي.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له في برنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «أم بي سي مصر»، إننا أحيانًا لا نُدرك قيمة ثرواتنا وشخصياتنا الثقافية، ولا نعطيها قدرها، مؤكدًا أن عبد الحليم حافظ كان لديه القدرة على تصوير الكلمة، ويمتلك "زنة" في صوته تجعلنا نعيش معه تفاصيل الأغاني التي كان يؤديها.

وتابع المفكر السياسي أن الفنانة أنغام غنت مؤخرًا في قاعة ألبرت هول، التي غنت فيها أم كلثوم، مشيرًا إلى أهمية استمرار الفنانين المصريين في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي العظيم.
 

