فوائد صحية مذهلة للجسم عند تناول السردين.. هل يُسبّب أضرار عند الإفراط فيه؟

يُعد السردين من أكثر أنواع الأسماك الصحية شيوعًا، حيث يمكن تناوله طازجًا، مشويًا، أو معلبًا، ويتميز بكونه منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية الأساسية.
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
وأشار موقع Web MD، إلى أن السردين يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساهم في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ وتقليل الالتهابات.
ويحمل السردين من القيمة الغذائية للسردين ما يعادل (100 جرام معلب بالزيت)
السعرات الحرارية: 208
البروتين: 24.6 جرام
إجمالي الدهون: 11.4 جرام
الكوليسترول: 142 ملليجرام
الصوديوم: 307 ملليجرام
الكربوهيدرات: 0 جرام
الألياف: 0 جرام
كما يحتوي السردين على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل: الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الزنك، النحاس، فيتامين د، حمض الفوليك، فيتامين ب12.
فوائد تناول السردين
ـ حماية صحة القلب:
تناول حصة أو حصتين من السردين أسبوعيًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بفضل أحماض أوميجا 3، ويساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك على خفض ضغط الدم وتحسين نسبة الدهون في الدم.
ـ دعم نمو الجنين:
تساهم أحماض أوميجا 3 في نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي عند الحوامل.
ـ الوقاية من الالتهابات:
تناول السردين يقلل من الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية متعددة مثل التهاب المفاصل.
ـ تحسين صحة الدماغ:
زيادة المادة الرمادية في الدماغ بفضل أحماض أوميجا 3، مما يساهم في الوقاية من بعض الاضطرابات العصبية.
ـ دعم صحة العين:
قد تقلل أحماض أوميجا 3 من خطر الإصابة بأمراض العين، بما في ذلك التنكس البقعي، وتحسن جفاف العين.
ـ تقوية العظام:
يعد السردين مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، الفوسفور، وفيتامين د، ما يعزز صحة العظام.
ـ دعم وظائف الأعصاب:
غني بـ فيتامين ب12 الذي يحمي الأعصاب الطرفية ويعزز الحركة خاصة لدى كبار السن.
ـ نمو العضلات وإصلاحها:
البروتين والدهون الصحية يساعدان في بناء العضلات وتحسين القوة البدنية.
ـ تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي:
يحتوي السردين على عناصر مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الزنك، الحديد، التورين، والأرجينين التي تقلل الالتهابات والإجهاد التأكسدي.
أضرار الإفراط في تناول السردين
ـ زيادة الصوديوم: تؤثر على ضغط الدم إذا تم تناول كميات كبيرة من السردين المعلب.
ـ نوبات النقرس وحصى الكلى: يحتوي السردين على البيورينات التي تتحول إلى حمض اليوريك، ما قد يفاقم النقرس وحصوات الكلى.
ـ الحساسية: قد يسبب التورم والاحمرار أو صدمة تحسسية لدى بعض الأشخاص.
نصائح للوقاية عند تناول السردين
ـ الحد من الحصص إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو النقرس.
ـ استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية عند وجود ارتفاع الكوليسترول أو مشكلات صحية مزمنة.
ـ يفضل تناول السردين بدلًا من اللحوم مرتين أسبوعيًا للاستفادة من أحماض أوميجا 3 وخفض الكوليسترول الضار.