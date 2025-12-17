بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

أعلن الفنان مصطفى أبو سريع انفصاله رسميًا عن زوجته وأم أبنائه آدم ونوح، بعد زواج استمر 8 سنوات، وذلك عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أبو سريع، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطلاق تم بالتراضي، مشددًا على أنه لم يرَ من زوجته أي سوء طوال فترة زواجهما، واصفًا إياها بـ«الأم المثالية» التي لم تُقصِّر يومًا في حق أبنائها أو في حقه.

وأوضح أن الانفصال لا يعني القطيعة، حيث ستظل بينهما علاقة قائمة على المودة والرحمة والتواصل من أجل مصلحة أبنائهما، معتبرًا أن لكل طرف طريقًا اختاره الله له.

واختتم أبو سريع رسالته بالدعاء لابنيه آدم ونوح، متمنيًا أن يكونا من الصالحين، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل».