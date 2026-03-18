وزير خارجية سلطنة عمان: الولايات المتحدة فقدت السيطرة على سياستها الخارجية

قال وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي إن الولايات المتحدة “فقدت السيطرة على سياستها الخارجية”، في انتقاد لاذع للتطورات الأخيرة المرتبطة بالحرب على إيران.

وفي مقال نشره عبر مجلة الإيكونوميست، أوضح البوسعيدي أن واشنطن وطهران كانتا “على وشك التوصل إلى اتفاق حقيقي”، قبل أن تؤدي الضربات العسكرية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، والتي جاءت بعد ساعات من آخر جولة محادثات وصفها بالأهم، إلى نسف هذا المسار.

وأشار الوزير العماني إلى أن هذه الضربات كانت “صادمة ولكنها ليست مفاجئة”، معتبراً أن “أكبر خطأ ارتكبته الإدارة الأميركية هو السماح لنفسها بالانجرار إلى هذه الحرب من الأساس”، مؤكداً أن هذا الصراع “ليس حرب أمريكا، ولا يوجد سيناريو واقعي يحقق فيه كل من إسرائيل وأمريكا أهدافهما”.

وأضاف أن القيادة الإسرائيلية قدمت تقديرات لواشنطن تفيد بأن إيران أصبحت ضعيفة نتيجة العقوبات والانقسامات الداخلية، إضافة إلى القصف السابق لمواقعها النووية، بما قد يؤدي إلى “استسلام غير مشروط” عقب الضربة الأولى، إلا أن التطورات أثبتت عكس ذلك.

وتابع البوسعيدي أن تحقيق الأهداف المعلنة لإسرائيل سيتطلب “حملة عسكرية طويلة الأمد”، قد تضطر خلالها الولايات المتحدة إلى نشر قوات برية، وهو ما سيؤدي إلى فتح جبهة جديدة ضمن “الحروب التي لا تنتهي”، في إشارة إلى التعهدات السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء مثل هذه النزاعات.

وأكد أن هذا المسار لا يعكس رغبة الحكومة الأميركية ولا شعبها، الذي “لا يعتبر هذه الحرب حربه”.

وفي ختام مقاله، دعا البوسعيدي إلى تحرك دولي مسؤول لإنهاء التصعيد، مشدداً على أن “أصدقاء أمريكا” يتحملون مسؤولية قول الحقيقة، وهي أن الطرفين، إيران والولايات المتحدة، لا يجنيان أي مكاسب من استمرار الحرب، وأن مصالحهما الوطنية تكمن في إنهاء الأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن، رغم صعوبة الإقرار بما وصفه بـ”فقدان واشنطن السيطرة على سياستها الخارجية”