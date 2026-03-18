تراجع عالمي ومحلي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس
دعاء آخر ليلة في رمضان .. كلمات فيها العجب تفتح الأبواب المغلقة
منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات
كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد
قصف إيراني يشعل مبنى في تل أبيب.. وإصابة بحالات اختناق
نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة
تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت النفطية بدول الخليج
اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إيقاف مُفاجئ لمباراة الغرافة والأهلي في دوري نجوم قطر
تشديد العقوبات على مخالفي تراخيص الكهرباء بمشروع قانون الحكومة الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير خارجية سلطنة عمان: الولايات المتحدة فقدت السيطرة على سياستها الخارجية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي إن الولايات المتحدة “فقدت السيطرة على سياستها الخارجية”، في انتقاد لاذع للتطورات الأخيرة المرتبطة بالحرب على إيران.

وفي مقال نشره عبر مجلة الإيكونوميست، أوضح البوسعيدي أن واشنطن وطهران كانتا “على وشك التوصل إلى اتفاق حقيقي”، قبل أن تؤدي الضربات العسكرية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، والتي جاءت بعد ساعات من آخر جولة محادثات وصفها بالأهم، إلى نسف هذا المسار.

وأشار الوزير العماني إلى أن هذه الضربات كانت “صادمة ولكنها ليست مفاجئة”، معتبراً أن “أكبر خطأ ارتكبته الإدارة الأميركية هو السماح لنفسها بالانجرار إلى هذه الحرب من الأساس”، مؤكداً أن هذا الصراع “ليس حرب أمريكا، ولا يوجد سيناريو واقعي يحقق فيه كل من إسرائيل وأمريكا أهدافهما”.

وأضاف أن القيادة الإسرائيلية قدمت تقديرات لواشنطن تفيد بأن إيران أصبحت ضعيفة نتيجة العقوبات والانقسامات الداخلية، إضافة إلى القصف السابق لمواقعها النووية، بما قد يؤدي إلى “استسلام غير مشروط” عقب الضربة الأولى، إلا أن التطورات أثبتت عكس ذلك.

وتابع البوسعيدي أن تحقيق الأهداف المعلنة لإسرائيل سيتطلب “حملة عسكرية طويلة الأمد”، قد تضطر خلالها الولايات المتحدة إلى نشر قوات برية، وهو ما سيؤدي إلى فتح جبهة جديدة ضمن “الحروب التي لا تنتهي”، في إشارة إلى التعهدات السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء مثل هذه النزاعات.

وأكد أن هذا المسار لا يعكس رغبة الحكومة الأميركية ولا شعبها، الذي “لا يعتبر هذه الحرب حربه”.

وفي ختام مقاله، دعا البوسعيدي إلى تحرك دولي مسؤول لإنهاء التصعيد، مشدداً على أن “أصدقاء أمريكا” يتحملون مسؤولية قول الحقيقة، وهي أن الطرفين، إيران والولايات المتحدة، لا يجنيان أي مكاسب من استمرار الحرب، وأن مصالحهما الوطنية تكمن في إنهاء الأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن، رغم صعوبة الإقرار بما وصفه بـ”فقدان واشنطن السيطرة على سياستها الخارجية”

بدر البوسعيدي الولايات المتحدة سلطنة عمان إيران الحرب على إيران إسرائيل وأمريكا إيران والولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية عن "معجزة شفاء المخلع في ضوء الصليب المقدس"

إزالة تعديات

الزراعة: إزالة تعديات بمساحة 8 آلاف متر وتطهير 30 كيلومتراً من المساقي والمصارف بالمراقبات

وجبات خفيفة

مترو الأنفاق: توزيع 150 ألف وجبة إفطار صائم| صور

بالصور

طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج

طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج
طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج
طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

الطفل الصيني شاو زييان
الطفل الصيني شاو زييان
الطفل الصيني شاو زييان

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

فيديو

الطفل الصيني شاو زييان

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد