وفاة الصحفية ثريا أبو السعود شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود

توفيت الصحفية الكبيرة ثريا أبو السعود، شقيقة الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، والتي تعد واحدة من أبرز الصحفيات المصريات اللاتي عملن في مؤسستي الأهرام والأخبار، كما شغلت منصب مراسلة جريدة الأهرام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لسنوات طويلة.

وشهد الوسط الإعلامي والفني حالة من الحزن عقب انتشار خبر الوفاة، حيث حرص عدد من الصحفيين والفنانين على تقديم التعازي لأسرة الراحلة والفنانة صفاء أبو السعود، مشيدين بمسيرتها المهنية الطويلة وعطائها في مجال الصحافة والإعلام.

وتُعد الراحلة ثريا أبو السعود من الأسماء البارزة في الصحافة المصرية بالخارج، حيث ساهمت عبر عملها كمراسلة في نقل العديد من الأحداث الفنية والثقافية المهمة، وتميزت بعلاقات واسعة داخل الوسطين الإعلامي والفني.