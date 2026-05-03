فرايبورج يتعادل مع فولفسبورج 1-1 في الدوري الألماني

تعادل فريق فرايبورج مع ضيفه فولفسبورج بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "يوروبا بارك ستاديون"، في ختام الجولة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم فولفسبورج في الدقيقة 55 عن طريق كونستانتينوس كوليراكيس، وعدَّل فرايبورج النتيجة في الدقيقة 75 عن طريق فيليب لينهارت.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد فولفسبورج 26 نقطة في المركز السادس عشر.