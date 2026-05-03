محافظ البحر الأحمر: ارتفاع ملحوظ في مؤشرات السياحة بنمو يتجاوز 9.7%.. ولدينا 165 ألف سرير فندقي

أكد الدكتور وليد البرقوقي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تُعد واحدة من أبرز المقاصد السياحية في مصر؛ في ظل ما تشهده من تطور مستمر في البنية الفندقية وزيادة أعداد السائحين.

وقال وليد البرقوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الطاقة الفندقية بالمحافظة تصل إلى نحو 165 ألف سرير، فيما يعمل في القطاع السياحي أكثر من 80 ألف عامل، وذلك حتى عام 2026، بما يعكس أهمية القطاع كأحد أهم روافد الاقتصاد المحلي.

وأشار المحافظ إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في القطاع السياحي، حيث سجلت معدلات نمو تجاوزت 9.7% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تعافيًا واستقرارًا في حركة السياحة الوافدة.

وأضاف أنه تم استهداف استقبال ما يقرب من نصف مليون سائح خلال شهر أبريل فقط بمحافظة البحر الأحمر، مع ارتفاع نسب الإشغال الفندقي إلى نحو 78%، وهو ما يعكس قوة الطلب على المقاصد السياحية بالمحافظة.

تصدر السائحون من ألمانيا وروسيا وبولندا

ولفت إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة، حيث تصدر السائحون من ألمانيا وروسيا وبولندا قائمة الجنسيات الأكثر تواجدًا؛ مما يعزز من تنوع قاعدة السياحة بالمحافظة ويزيد من استقرار القطاع.