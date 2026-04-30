قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثروت الزيني: مصر تمتلك فائضًا 20% من الدواجن وتستهدف التوسع بالتصدير | فيديو
خارجية الاحتلال : 175 ناشطًا من الأسطول المتجه لغزة في طريقهم إلى إسرائيل سلميًا
معروض على البرلمان .. قواعد جديدة لزيادة المعاشات وامتيازات إضافية للمُستفيدين
خبيرة تربوية: الاحتواء بديل التسلط في تربية المراهقين
منال عوض تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعيد العمال: «عمال مصر رمز الكفاح وبناة التنمية»
عودة الأجواء الحارة.. تنبيه من الأرصاد حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بداخله 8 أشخاص .. انهيار كتلة صخرية في منجم فحم بمنطقة ماغادان الروسية
شروط جديدة للمعاش المبكر .. مشروع قانون أمام البرلمان
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تعتمد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعمها تمهيدا لإحالتهما للبرلمان
الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة مع ساعات النهار وتحذيرات من الشبورة على الطرق
إيران .. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة في منطقة دامن
بدء امتحانات شهر ابريل 2026 .. والمدارس تحذر: لا إعادة للطلاب المتغيبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

"منارة".. محافظ البحر الأحمر يُطلق أولى المكتبات الرقمية العائمة

ابراهيم جادالله

في حدث استثنائى يجمع بين روعة البحر وأنوار المعرفة، أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن تدشين مكتبة رقمية عائمة غير مسبوقة بالمحافظة، تتصدر واجهة شاطئ منتجع العائلات، لتُلقي بظلالها المضيئة على أجيال المستقبل، وتُرسّخ قيمة العلم والمعرفة في وجدان أبنائنا منذ نعومة أظافرهم.

جاء هذا الإنجاز الثقافى، ثمرةً يانعة لبروتوكول التعاون المُبرم بين محافظة البحر الأحمر وجامعة الإسكندرية العريقة، إذ سلّمت الجامعة المحافظةَ منظومةً رقميةً متكاملة تضم عشرين جهاز تابلت محمّلةً بمحتوى معرفي وتعليمي ثري، مدعومةً بـشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة، في تجسيدٍ راقٍ لمنظومة الاستدامة والتحول الأخضر الذي تتبناه الدولة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة التابلت ثابتة داخل المكتبة ومُثبَّتة في أماكنها بعناية، وقد جرى تحميلها مسبقًا بمنظومة محتوى متكاملة تشمل كتبًا في شتى المجالات، وأفلامًا تعليمية وثقافية، ومواد علمية متنوعة، بما يجعلها وجهةً معرفيةً متكاملة تحت سقف واحد، مع الإشارة إلى أن المكتبة جاهزة للعمل فور افتتاحها دون الحاجة إلى أي استعدادات إضافية.

أكد الدكتور وليد البرقي أن هذا المشروع يحمل في طياته رسالةً حضاريةً سامية، قائلًا: "إننا في محافظة البحر الأحمر لا نبني فنادق وشواطئ فحسب، بل نبني عقولًا وأجيالًا، وهذه المكتبة العائمة رسالتنا الصادقة لكل طفل يضع قدمه على شاطئنا، بأن المعرفة لا تقل جمالًا عن البحر الذي يمتد أمامه."، داعيًا الآباء والأمهات إلى تشجيع أبنائهم على الإفادة من هذا الصرح المعرفي الاستثنائي.

وأضاف البرقي، أن الشراكة مع جامعة الإسكندرية تعكس إيمانًا راسخًا بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا حين تسير المعرفة جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية والخدمات، مشيرًا إلى أن "الطفل الذي يقرأ اليوم هو صانع القرار غدًا"، وأن الاستثمار في العقل البشري هو أعظم استثمار تشهده المحافظة على الإطلاق، مؤكدًا أن هذا الصرح يُرسي دعائم الاستثمار الحقيقي في العقل البشري، تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ نحو مجتمع أكثر معرفةً وابتكارًا وقدرةً على صنع المستقبل بأيدٍ مصرية خالصة.

وتتميز هذه المكتبة بطابعها الفريد الذي يجعلها الأولى من نوعها بالمحافظة، حيث ترسو في قلب البحر مقابل اللسان البحري بشاطئ المنتجع، لتُقدم باقةً ثريةً من الخدمات المعرفية والتثقيفية لأبناء رواد النادي من الأطفال، في بيئة ساحرة تمزج عبق البحر بنور العلم، وتحوّل أوقات الترفيه إلى رحلات معرفية ثرية لا تُنسى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

