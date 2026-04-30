قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة في جيش الاحتلال.. اعتقال ضابط كبير بتهمة تهريب البضائع لقطاع غزة
الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
تقنية اتصالات بجامعة المنصورة: منافسات قوية بين 65 فريقا في مسابقة الروبوتات بكلية الهندسة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على 5 من عناصر حزب الله بجنوب لبنان
بسبب تعرضه لوعكة صحية.. شاب يؤدي مناسك العمرة للفنان سامي عبد الحليم
وداعًا دكتور عمر الفاروق.. رحيل أحد كبار علماء فن العمارة الإسلامية
رقم 15.. قائمة قضايا تسببت في إيقاف الفيفا قيد الزمالك
6-1 ذكرى سيئة لـ الزمالك في مايو قبل قمة الأهلي بالدوري المصري
قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة بشأن الامتحانات والتعاون التنموي وخدمة المجتمع | صور
مجلس الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
اختلال عجلة القيادة.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا سفاجا
19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شراكة مُرتقبة .. مساعد الرئيس الروسي يشيد بقدرات مصر في إدارة المخاطر البحرية (صور)

نهلة الشربيني

في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، قام معالي الجنرال نيكولاي باتروشيف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية ورئيس مجلس الملاحة البحرية، بزيارة تفقدية موسعة لـ"مركز الحد من المخاطر البحرية"، حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المركز، وذلك للاطلاع على القدرات التقنية ومستوى الجاهزية المصرية في إدارة الأزمات والإنذار المبكر.

وخلال الجولة، قدم الدكتور عمرو زكريا حمودة عرضًا تفصيليًا للجنرال والوفد المرافق له حول آليات عمل المركز، موضحًا دوره المحوري كحائط صد لتأمين السواحل، حيث شمل العرض استعراض منظومة الإنذار المبكر وكفاءة شبكة رصد موجات التسونامي والاضطرابات البحرية المرتبطة بالشبكات الدولية.

كما أوضح كيفية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات اللحظية والنمذجة الرياضية للتنبؤ بحركة التيارات والمخاطر المحتملة بدقة عالية، إلى جانب استعراض منظومة إدارة الطوارئ البحرية وسيناريوهات الاستجابة السريعة لمواجهة الكوارث الطبيعية أو حوادث التلوث البحري.

وأبدى الجنرال باتروشيف إعجابه بالمستوى التقني المتطور الذي يديره المركز في ربط مختلف التخصصات المرتبطة بالمخاطر البحرية، مؤكدًا حرص روسيا على تبادل الخبرات مع مصر في مجالات الملاحة الآمنة والجيوفيزياء البحرية. كما أشار إلى أن المركز سيكون شريكًا أساسيًا ضمن أنشطة "المركز الروسي المصري للدراسات البحرية" المزمع إنشاؤه، خاصة في مجالات نقل تكنولوجيا الرصد وبناء قدرات الكوادر المتخصصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة أن زيارة الجنرال باتروشيف تفتح آفاقًا واسعة للتعاون التقني مع المؤسسات الروسية، مشيرًا إلى أن المركز يسعى باستمرار إلى توطين أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يسهم في حماية الاستثمارات الساحلية ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، لافتًا إلى أن الشراكة مع الجانب الروسي ستعزز من ريادة المركز على المستوى الإقليمي.

ويُعد المركز، التابع للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الجهة الوطنية الرائدة في مراقبة وتحليل المخاطر البحرية، وتطوير خرائط الإخلاء والجاهزية، حيث يعمل بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان أمن وسلامة السواحل.

معهد علوم البحار الحد من المخاطر البحرية الدكتور عمرو زكريا روسيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الاهلي

نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

ترشيحاتنا

مركز المعلومات

معلومات الوزراء: 395 مليار دولار حجم القيمة السوقية العالمية للصناعة الذكية

البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تطلق دعوة لمسرّعات الأعمال لدعم الابتكار الزراعي في مصر

معهد علوم البحار

تعاون مصري روسي استراتيجي في الاستكشافات والابتكار البحري

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد