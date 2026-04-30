مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى البحرين والشارقة
تبدأ 5 مايو.. مهلة جديدة للتصالح على مخالفات البناء و6 أشهر لتقنين الأوضاع
أزمة في جيش الاحتلال.. اعتقال ضابط كبير بتهمة تهريب البضائع لقطاع غزة
الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
تقنية اتصالات بجامعة المنصورة: منافسات قوية بين 65 فريقا في مسابقة الروبوتات بكلية الهندسة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على 5 من عناصر حزب الله بجنوب لبنان
بسبب تعرضه لوعكة صحية.. شاب يؤدي مناسك العمرة للفنان سامي عبد الحليم
وداعًا دكتور عمر الفاروق.. رحيل أحد كبار علماء فن العمارة الإسلامية
رقم 15.. قائمة قضايا تسببت في إيقاف الفيفا قيد الزمالك
6-1 ذكرى سيئة لـ الزمالك في مايو قبل قمة الأهلي بالدوري المصري
قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة بشأن الامتحانات والتعاون التنموي وخدمة المجتمع
مجلس الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الرى يبحث إجراءات الحفاظ على المنشآت المائية التاريخية بالتنسيق مع الجهات المختصة

وزير الموارد المائية والري
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي الوزارة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتقييم حالة المنشآت التاريخية، وذلك لمناقشة واستعراض نتائج أعمال اللجنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن منشآت الري والقناطر التاريخية، التي يصل عددها إلى (80) منشأة تاريخية تعود لعهد محمد علي باشا وخلفائه، وعرض الضوابط المقترحة للتعامل مع المنشآت التاريخية التي تم إنشاء بديل لها، تمهيدًا لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر، ومناقشة الإطار العام لاستغلال الأراضي المتاخمة لبعض المنشآت التاريخية بما لا يتعارض مع متطلبات التشغيل والتأمين.

وقد وجه الدكتور سويلم ببذل أقصى الجهود للحفاظ على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت، وإعداد قرار تنظيمي داخلي للتعريف بالمنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة، ووضع الضوابط الملزمة للتعامل معها، بما يحظر إجراء أي أعمال (دهانات - ترميم - معالجة شروخ - استبدال أجزاء ميكانيكية أو معدنية) تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والترميم، وإعداد مواصفات لترميم تلك المنشآت بالاستعانة بخبراء الآثار ذوي الخبرة.


كما وجه بإعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، على أن يشمل الحصر (حالة التسجيل الأثري - الموقف التشغيلي - الحالة العامة للمنشأ - ...)، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في أعمال الإدارة والتأمين.

كما وجه الدكتور سويلم بالمرور الميداني على المنشآت المقترح تسجيلها كأثر أو تلك التي تم بالفعل تسجيلها، وذلك لمراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ على حدة، وحصر المساحات أو المواقع التي يمكن استغلالها دون تعارض مع مقتضيات الحماية الأثرية أو متطلبات التشغيل والسلامة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وزير الموارد المائية والري قرار رئيس مجلس الوزراء المنشآت التاريخية متطلبات التشغيل والتأمين الدكتور سويلم المنشآت المائية الأثرية

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كليتي الآثار والتكنولوجيا العام المقبل

خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين.. الصفتي: العبث بمقاصد الشريعة تهديد مباشر لأمن المجتمع

ذكرى وفاة الشيخ أحمد سليمان السعدني.. صوت قرآنى وصل إلى الإذاعات العالمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

