الراحمون يرحمهم الله.. طبيبة تخطف قلوب الملايين بعد إنقاذ كلب من الموت

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل والإشادة الواسعة خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو مؤثر لطبيبة بيطرية أطلق عليها المتابعون لقب "سفيرة الرحمة"، وذلك عقب ظهورها وهي تحاول إنقاذ كلب كان في حالة حرجة بين الحياة والموت داخل عيادتها.

وأظهر الفيديو الطبيبة وهي تبذل جهودًا مكثفة لإنعاش الحيوان، حيث قامت بتعليق المحاليل الطبية وإعطائه الأدوية والحقن اللازمة، إلى جانب إجراء محاولات متواصلة لانعاش التنفس والنبض، وسط حالة من القلق والترقب سيطرت عليها وعلى فريق المساعدين الموجودين معها.

كما وثق المقطع لحظات مؤثرة أثناء قيام الطبيبة بالضغط على بطن الكلب ومحاولة إفاقته بكل السبل الممكنة، قبل أن تتكلل جهودها بالنجاح ويستعيد الحيوان أنفاسه من جديد، وسط فرحة كبيرة بدت واضحة على وجهها وعلى أفراد الفريق الطبي المشارك في عملية الإنقاذ.

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات التي أشادت بإنسانية الطبيبة ورحمتها، حيث كتب أحد المتابعين: "هي دي النماذج اللي تستاهل تظهر على الشاشات بجد"، فيما قال آخر: "كلنا بنشكرك وبندعيلك من قلوبنا على إنسانيتك ونبلك وإصرارك على فعل الخير".

وأضاف متابعون أن الرحمة لا تقتصر على البشر فقط، مؤكدين أن ما قامت به الطبيبة يجسد أسمى معاني الإنسانية والعطف على الكائنات الحية، بينما علق آخرون بقولهم: "حنيتها على الحيوان خلتنا نتخيل قد إيه ممكن تساعد أي إنسان محتاج".

واختتم العديد من المتابعين تعليقاتهم بالتأكيد على أن الإحسان لا يضيع أجره، مستشهدين بقوله تعالى: "فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان"، في إشارة إلى تقديرهم الكبير للموقف الإنساني الذي وثقه الفيديو المتداول.