طريقة عمل حمص بالسجق.. بأسهل الخطوات

حمص بالسجق من الأطباق الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ويمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدم عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل حمص بالسجق، فيما يلي…..

مقادير حمص بالسجق



● سجق

● حمص مسلوق

● فلفل ألوان جوليان

● بصل جوليان

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● شطة

● خبز لبناني

● بقدونس مفروم

طريقة تحضير حمص بالسجق



في طاسة يشوح السجق حتى تمام الطهي

في طاسة آخرى يشوح الثوم والبصل والفلفل الألوان والملح والفلفل والشطة في الزيت

في طبق التقديم يوضع الخبز والبقدونس

ثم يوضع الخضار ثم السجق ثم خليط من الحمص والبقدونس

ويقدم ساخنا