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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
رنا عصمت

تُعدّ البازلاء بشكل عام، غذاءً صحيًا وآمنًا لمعظم الأشخاص، لكن هناك بعض الجوانب التي يجب الانتباه لها.

أضرار البازلاء الخضراء..

1-الحساسية: تشير بعض الدراسات إلى أن حالات الحساسية تجاه البازلاء الخضراء أو بروتين البازلاء في ازدياد، خاصة مع استخدام المصنّعين لمكونات مشتقة من البازلاء مثل بروتين البازلاء ودقيق البازلاء في العديد من المنتجات، بما في ذلك اللحوم المصنعة والحبوب والمخبوزات.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بحساسية البازلاء.

2-مضادات التغذية Antinutrients: تحتوي البازلاء على مركبات تُسمى #مضادات_التغذية، تقلل من امتصاص الجسم لبعض المعادن مثل الحديد من المصادر النباتية، وتكون نسبتها أعلى في البازلاء النيئة، لكن النقع والطهي يقللان من تأثيرها.

3-الانتفاخ و الغازات: أحد الجوانب المزعجة الأقل خطورة هو أن محتوى البازلاء العالي من الألياف قد يسبب الغازات والانتفاخ عند بعض الأشخاص.


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