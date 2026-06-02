سلطة البطاطس بالبسلة والمايونيز.. طبق جانبي شهي وسهل التحضير

سلطة البطاطس بالبسلة والمايونيز من الأطباق الجانبية الشهية التي تُقدم إلى جانب المشويات والوجبات الرئيسية، وتمتاز بمذاقها الكريمي وقيمتها الغذائية، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل.
المكونات:
- 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم
- كوب بسلة
- نصف كوب مايونيز
- 2 ملعقة كبيرة زبادي (اختياري)
- ملح حسب الرغبة
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ملعقة صغيرة عصير ليمون
- بقدونس مفروم للتزيين
طريقة التحضير:
- تُسلق البطاطس حتى تنضج ثم تُقشر وتُقطع إلى مكعبات متوسطة.
- تُسلق البسلة في ماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم تُصفى وتُترك لتبرد.
- في وعاء كبير، يُخلط المايونيز مع الزبادي وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود.
- تُضاف البطاطس والبسلة إلى الخليط وتُقلب المكونات برفق حتى تتجانس.
- تُغطى السلطة وتُوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل التقديم.
- تُزين بالبقدونس المفروم وتُقدم باردة.