الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الذهب اليوم| انهيار حاد ونصائح عاجلة من الشعبة بالشراء.. تفاصيل

عادل نصار

على عكس المتوقع وما كان يحدث، قرر الذهب أن يسلك طريقا جديدا بالذهاب إلى الانخفاض الكبير، وبعد أن كنا نسمع كل يوم عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب اليوم تبدل الحال والانهيار أصبح في أسعار المعدن النفيس واقعا غير قابل للجدل خلال الفترة الأخيرة.

وهنا كان من المهم معرفة ما يحدث في الملاذ الأمن، وفي أسعار الذهب اليوم من خلال المتخصصين والخبراء، وكان للمهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، رأي في ما يحدث من خلال مداخلة هاتفية لأحدى البرامج التليفزيونية، الذي وجه نصيحة عاجلة، حينما قال :"أنصح المواطنين بشراء الذهب من الأماكن الموثوق فيها، اللي اشترى من محل ذهب ما يقلقش، في بطنه بطيخة صيفي، لأن المحلات لا يمكن أن تبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات، أما من يشتري من مصادر غير معروفة؛ فهو من يجب أن يقلق".

وذهب هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلته لنصائح أخرى، وخاصة فيما يخص أسعار الذهب اليوم، قائلا :"شراء الذهب من مصادر موثوقة، يعد أمرًا ضروريًا"، محذرًا من التعامل مع أشخاص غير معروفين أو صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما يمثله ذلك من مخاطر على المستهلكين.

وشدد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن أبرز المشكلات في سوق الذهب تتمثل في قيام بعض المستهلكين بالشراء من أفراد غير معتمدين بدلًا من الشراء من تجار ومحال رسمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمصادر الموثوقة عند شراء المشغولات والسبائك الذهبية.

وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن التاجر لديه القدرة على اكتشاف الذهب المغشوش أو غير المطابق للمواصفات، مشيرًا إلى أن دور التجار هو الفحص والتأكد من سلامة المشغولات قبل البيع.

وأشار هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إلى وجود أجهزة رقابية تتابع حركة الأسواق وترصد أي مخالفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استقرار السوق، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار مع انخفاضات مرتبطة بالظروف الحالية.

وتوقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن تعود الأسعار للارتفاع مجددًا بعد انتهاء الأزمة العالمية الراهنة، مشددا على أن السعر الحالي مناسب للشراء وليس للبيع، متوقعًا حدوث موجة ارتفاع جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب يعتبر ملاذ أمن، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين، في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات، متأثرًا بهبوط أسعار المعدن الأصفر عالميًا، حيث انخفضت الأوقية إلى 4471 دولارًا وقت كتابة هذه السطور، ما انعكس على السوق المحلية ودفع أسعار الأعيرة المختلفة للتراجع.

وفقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 100 جنيه من قيمته مقارنة بمستويات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وحركة الدولار.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 24: 7629 جنيهًا للشراء و7595 جنيهًا للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 22: 6993 جنيهًا للشراء و6962 جنيهًا للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 6675 جنيهًا للشراء و6645 جنيهًا للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 18: 5721 جنيهًا للشراء و5695 جنيهًا للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 14: 4450 جنيهًا للشراء و4430 جنيهًا للبيع.
- سعر الجنيه الذهب: 53400 جنيه للشراء و53160 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 6675 جنيهًا للشراء و6645 جنيهًا للبيع، ويعد العيار الأكثر تداولًا بين المواطنين، لذلك يحظى بمتابعة واسعة من جانب الراغبين في الشراء أو البيع.

أسباب تراجع سعر الذهب اليوم

جاء انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع هبوط الأوقية العالمية بنحو 66 دولارا لتسجل  4471 دولارًا وقت كتابة هذا الخبر، وسط ضغوط بيعية في الأسواق الدولية، ما أثر بشكل مباشر على حركة التسعير داخل سوق الصاغة المحلية.

ويواصل سعر الذهب اليوم في مصر تحركاته وفقًا لتغيرات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل السوق المحلية في حالة ترقب مستمرة لأي تطورات جديدة قد تؤثر على أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

