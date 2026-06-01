الزمالك ينفي إيقاف القيد: لا عقوبات تأديبية ضد النادي

نفى نادي الزمالك صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن صدور قرار بإيقاف قيد النادي لفترتي انتقالات كعقوبة تأديبية، مؤكدًا عدم وجود أي قرارات من هذا النوع بحقه.

وأوضح مسؤولو النادي أن الحكم الصادر لصالح المدافع المغربي صلاح مصدق يتعلق ببعض المستحقات المالية الخاصة باللاعب، وقد صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرين إلى أن الزمالك اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور صدور القرار.

رد الزمالك على قرار إيقاف القيد

وأكدت إدارة الكرة بالنادي أنها تقدمت بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية، بعد سداد الرسوم المقررة وإيداع مذكرة تتضمن دفوع النادي، لافتة إلى أن المحكمة لم تصدر أي حكم نهائي بشأن الطعن حتى الآن.

وشدد الزمالك على عدم وجود أي عقوبات تأديبية أو قرارات بإيقاف القيد سواء في قضية صلاح مصدق أو أي قضية أخرى تخص النادي.

وفي السياق ذاته، أشار النادي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع القضيتين الخاصتين بالبرتغاليين جواو إسبينوسا ميجيل ولويس فيسنتي كاسترو، مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز، من قائمة القضايا المسجلة ضد الزمالك، وذلك عقب سداد المستحقات المالية المستحقة لهما.