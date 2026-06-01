تفاصيل مرعبة داخل شقة الزقازيق.. ماذا حدث قبل إنهاء حياة زوجين بساعات؟

سادت حالة من الصدمة والذهول بين الأهالي بعد العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما السكنية في ظروف غامضة، بمنطقة كفر أبو حسين التابعة لمركز الزقازيق، في حادث مأساوي هزّ المنطقة ثالث أيام عيد الأضحى.

وأثارت الواقعة تساؤلات واسعة حول ملابسات الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ لبدء الفحص وكشف تفاصيل الحادث الذي هزّ المنطقة.

العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بالشرقية

كشفت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بمنطقة كفر أبو حسين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل جديدة ترجّح أن الحادث جاء نتيجة خلافات أسرية تطورت بشكل مأساوي، خلال ثالث أيام عيد الأضحى.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الزوج، ويعمل في توصيل الطلبات، أقدم على إنهاء حياة زوجته داخل مسكن الزوجية، قبل أن يُقدم على إنهاء حياته في ذات المكان، وسط مؤشرات أولية تشير إلى تصاعد الخلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة، التي كانت تمتد إلى تفاصيل حياتهما اليومية.

اكتشاف الجثتين وانتقال الأسرة لموقع البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أسرة الزوج اتصالًا من والده، أفاد بوجود مشاجرة داخل الشقة، ما دفعهم للتوجه إلى المكان، ليعثروا على جثتي الزوجين داخل مسكنهما في مشهد صادم أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

من جانبها، قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق مباشرة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بنقل الجثتين إلى الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة بدقة، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

كلفت النيابة فريقًا من الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع التفاصيل المرتبطة بالقضية.

خلصوا على بعض.. تفاصيل الواقعة

وقال محمد السعيد، أحد أقارب الضحية، إن بداية الأزمة بين الزوجين كانت بسبب خلاف على أضحية العيد، مشيرًا إلى أن الزوجة قامت بشراء الأضحية من أموالها الخاصة، إلا أن الزوج تصرف فيها بالبيع وأخذ ثمنها، وهو ما تسبب في تصاعد الخلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف السعيد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأسرة فوجئت باتصال من والد الزوج يخبرهم بوقوع مشاجرة داخل الشقة، وعند توجههم إلى المنزل اكتشفوا وجود جثتي الزوجين داخل المسكن، في مشهد مأساوي صعب على الجميع.

وأشار إلى أن الزوج قام بسداد عدة طعنات لزوجته قبل أن يُقدم على إنهاء حياته داخل الشقة مباشرة، لافتًا إلى أن علاقتهما الزوجية استمرت نحو 5 سنوات، وأن الزوجة كانت قد دعمت زوجها في بداية حياته المادية، بينما كانت الخلافات بينهما تتكرر مؤخرًا رغم وجود طفل صغير يجمعهما.