تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر لجلسة 1 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة اليوم بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 6 متهمين، في القضية رقم 4016 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بداعش أكتوبر، لجلسة 1 أغسطس المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في أطفيح والجيزة.