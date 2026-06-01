تأجيل محاكمة 7 متهمين في «خلية المطرية» الإرهابية لـ 2 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة اليوم بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 14468لسنة 2025، جنايات المطرية، لجلسة 2 أغسطس المقبل، لاستكمال المرافعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.