مذيعة تتهم زوجها بالاعتداء عليها ووالدتها والتهديد بالإيذاء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما جاء بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله صاحبة الحساب (مذيعة بمحطة إذاعية) حال تواجدها بداخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة وإبدائها تضررها من زوجها لدأبه التعدى عليها وتهديدها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول يونيو الجارى حضر لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة القائمة على النشر، وزوجها ، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما وقررت الأولى بتضررها من الثانى لتعديه الدائم عليها ووالدتها بالسب وتهديدها بالإيذاء بسبب خلافات زوجية فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق