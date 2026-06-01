الكيلو بـ80 جنيها..أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين

بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى، يبحث المواطنون عن أسعار الفراخ اليوم والتي تشهد استقرارا نسبيا بالأسواق حيث يسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 80 جنيها للمستهلك، مع تراجع ملحوظ في سعر كرتونة البيض .



سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

حافظت أسعار الفراخ البيضاء على استقرارها في السوق المحلي اليوم، حيث سجل سعر الكيلو 68 جنيها من أرض المزرعة، ليصل إلى المستهلك النهائي عند مستوى 80 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ البلدى اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 90 جنيها من أرض المزرعة، بينما يتراوح سعر بيعها للمستهلك النهائي في الأسواق ومنافذ البيع عند مستويات تقارب 100 جنيه للكيلو

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر الكيلو داخل المزرعة نحو 81 جنيها، فيما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك داخل الاسواق الشعبية ومحال التجزئة إلى حوالي 91 جنيهًا للكيلو.

اسعار كرتونة البيض اليوم

وتراجعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 105جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 100 جنيه.

ووصلت سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

فيما تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بانيه نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو نحو 205 جنيهات.

بلغ سعر دبابيس دجاج نحو 184 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج مخلية نحو 250 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج متبلة نحو 165 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر فراخ شيش متبلة نحو 340 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو شيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

