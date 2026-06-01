قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
فكرته بدأت من 20 سنة.. وائل حمدي يكشف رحلته الطويلة مع مسلسل ورد على فل وياسمين
مصرع عنصرين جنائيين وضبط 2 طن مخدرات بـ 146 مليون جنيه بقنا وأسوان
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار دولة الكويت والمنطقة بأسرها.

وأكد "اليماحي"، تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام إلى جانب دولة الكويت في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على دعم كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وصون مقدراتها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الهجوم الإيراني على دولة الكويت 

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن أمن دولة الكويت جزء أصيل لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء عليها يُعد اعتداءً على الأمن العربي الجماعي، مجددًا رفض البرلمان العربي القاطع لكافة أشكال العدوان والانتهاكات التي تستهدف سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها.

وأشار اليماحي، إلى أن تكرار هذه الاعتداءات الآثمة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والسياسية لوقف هذه الاعتداءات، بما يضمن احترام قواعد القانون الدولي والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

https://youtu.be/Qf-PD9rWEkc

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية دولة الكويت الكويت محمد بن أحمد اليماحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: انتظام الصيانة الدورية للمعدات ركيزة أساسية لنجاح منظومة النظافة

إصلاح خط مياه

محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح خط مياه قطر 6 بوصة بقرية الفقهاء القبلية

توريد قمح ببني سويف

استلام أكثر من 275 ألف طن قمح محلي بصوامع وشون بني سويف منذ بداية موسم الحصاد والتوريد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد