منتخب العراق يعلن قائمته النهائية لكأس العالم 2026

كشف الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، عن القائمة النهائية التي ستمثل "أسود الرافدين" في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة المقبلة.

ويخوض المنتخب العراقي معسكرًا تحضيريًا أخيرًا قبل السفر إلى الولايات المتحدة، يتخلله لقاء ودي أمام منتخب إسبانيا يوم 4 يونيو، في البروفة الأخيرة قبل انطلاق منافسات البطولة العالمية.

وحافظ أرنولد على القوام الأساسي للمنتخب الذي قاد العراق إلى التأهل التاريخي للمونديال، بقيادة الحارس المخضرم جلال حسن، ولاعب الوسط زيدان إقبال، والمهاجم أيمن حسين، مع استبعاد عدد من الأسماء التي تواجدت في القائمة الأولية.

وجاءت قائمة العراق على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.

الدفاع: أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، آكام هاشم، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، حسين علي، مصطفى سعدون، فرانس بطرس

الوسط: أيمار شير، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، أمير العماري، زيد إسماعيل، علي جاسم، ماركو فرج، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، يوسف الأمين

الهجوم: مهند علي، أيمن حسين، علي يوسف، علي الحمادي.

ويستهل العراق مشواره في المجموعة التاسعة بمواجهة النرويج يوم 17 يونيو، قبل لقاء فرنسا في 23 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة السنغال يوم 26 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب العراقي قد حجز مقعده في كأس العالم بعد فوزه على بوليفيا بنتيجة 2-1 في الملحق القاري، ليعود إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ مشاركته الوحيدة عام 1986 بالمكسيك.

ويعد العراق واحدًا من ثمانية منتخبات عربية تشارك في نسخة 2026، إلى جانب مصر والسعودية وقطر والأردن والمغرب وتونس والجزائر، في النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.