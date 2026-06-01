قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
فكرته بدأت من 20 سنة.. وائل حمدي يكشف رحلته الطويلة مع مسلسل ورد على فل وياسمين
مصرع عنصرين جنائيين وضبط 2 طن مخدرات بـ 146 مليون جنيه بقنا وأسوان
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب العراق يعلن قائمته النهائية لكأس العالم 2026

قائمة منتخب العراق
قائمة منتخب العراق
إسراء أشرف

كشف الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، عن القائمة النهائية التي ستمثل "أسود الرافدين" في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة المقبلة.

ويخوض المنتخب العراقي معسكرًا تحضيريًا أخيرًا قبل السفر إلى الولايات المتحدة، يتخلله لقاء ودي أمام منتخب إسبانيا يوم 4 يونيو، في البروفة الأخيرة قبل انطلاق منافسات البطولة العالمية.

وحافظ أرنولد على القوام الأساسي للمنتخب الذي قاد العراق إلى التأهل التاريخي للمونديال، بقيادة الحارس المخضرم جلال حسن، ولاعب الوسط زيدان إقبال، والمهاجم أيمن حسين، مع استبعاد عدد من الأسماء التي تواجدت في القائمة الأولية.

وجاءت قائمة العراق على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.

الدفاع: أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، آكام هاشم، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، حسين علي، مصطفى سعدون، فرانس بطرس

الوسط: أيمار شير، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، أمير العماري، زيد إسماعيل، علي جاسم، ماركو فرج، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، يوسف الأمين

الهجوم: مهند علي، أيمن حسين، علي يوسف، علي الحمادي.

ويستهل العراق مشواره في المجموعة التاسعة بمواجهة النرويج يوم 17 يونيو، قبل لقاء فرنسا في 23 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة السنغال يوم 26 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب العراقي قد حجز مقعده في كأس العالم بعد فوزه على بوليفيا بنتيجة 2-1 في الملحق القاري، ليعود إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ مشاركته الوحيدة عام 1986 بالمكسيك.

ويعد العراق واحدًا من ثمانية منتخبات عربية تشارك في نسخة 2026، إلى جانب مصر والسعودية وقطر والأردن والمغرب وتونس والجزائر، في النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

جراهام أرنولد أرنولد مدرب العراق منتخب العراق العراق كأس العالم قائمة العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

ترشيحاتنا

صفارات الإنذار

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل تحسبا لسقوط صواريخ

الذهب والدولار

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

مي عز الدين

بدأت بالبكاء وانتهت بالزواج.. مي عز الدين تكشف تفاصيل تعرفها على زوجها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد