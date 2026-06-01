نسي حقيبته بالأتوبيس والسائق استولى عليها.. تفاصيل سرقة سائح أجنبي بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لسرقة مبلغ مالي وساعات ثمينة ومشغولات ذهبية من أجنبي بمنطقة الهرم، حيث تبين أن المجني عليه حضر إلى مصر بغرض السياحة، وأثناء استقلاله أحد الأتوبيسات، ترك حقيبته الخاصة داخل الأتوبيس.

وأوضحت التحريات أن السائح أبلغ الشركة المالكة للأتوبيس بفقدان الحقيبة، فقامت بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بها، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من المجني عليه يفيد باكتشافه سرقة متعلقاته، والتي شملت 100 دولار أمريكي وساعتين من ماركة «روليكس» ومشغولات ذهبية، بدائرة قسم شرطة الهرم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه سائق يعمل بإحدى الشركات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها، والتي تم ضبطها وإعادتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.