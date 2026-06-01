قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
فكرته بدأت من 20 سنة.. وائل حمدي يكشف رحلته الطويلة مع مسلسل ورد على فل وياسمين
مصرع عنصرين جنائيين وضبط 2 طن مخدرات بـ 146 مليون جنيه بقنا وأسوان
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام شنقًا لعامل استدرج شابا واحتجزه وتعدى عليه بمركز البداري في أسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاملا بالإعدام شنقًا لقيامه باستدراج شاب والتعدي عليه تحت تهديد السلاح، وسرقة متعلقاته وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، واحتجازه داخل مسكنه بمركز البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود تفاصيل القضية رقم 16444 لسنة 2025 جنايات البداري، إلى تلقي مركز شرطة البداري بلاغًا من المجني عليه "مصطفى . ع . ك"، 18 عامًا، مقيم بمركز ديروط، اتهم فيه "ماهر . أ . م"، 51 عامًا، مقيم بمركز البداري.
وأوضح المجني عليه أنه أثناء عمله بإحدى الكافتيريات بديروط، تعرّف على المتهم الذي أوهمه بامتلاكه قاعة أفراح وعرض عليه فرصة عمل مقابل راتب شهري، فوافق على العرض.

وأضاف أنه توجه برفقة المتهم إلى مسكنه بدعوى الاتفاق على تفاصيل العمل، إلا أنه فوجئ بإشهار سلاح ناري "بندقية آلية" في وجهه، وتهديده لإجباره على التعدي عليه، فاضطر للامتثال تحت وطأة التهديد.

وأشار إلى أن المتهم استولى على هاتفه المحمول، وأجبره على توقيع إيصالات أمانة على بياض، ثم احتجزه داخل مسكنه حتى صباح اليوم التالي.

وأكدت تحريات النقيب علي أحمد طه معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري صحة الواقعة، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وذخائر، إضافة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه

أسيوط جنايات أسيوط الإعدام شنقًا استدراج شاب والتعدي عليه تهديد السلاح مركز البداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران وارتفاع أسعار النفط

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران وارتفاع أسعار النفط

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن تصفية 3 عناصر من حزب الله شمال الليطاني

نتنياهو

نتنياهو: لن نسمح للحزب بمهاجمتنا.. وكاتس: نسعى للسيطرة على الليطاني

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد