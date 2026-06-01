وفاة المخرج أيمن عبيس.. نقابة المهن السينمائية تنعى مخرج «حارة الزعفراني»

نعت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية أيمن عبد الرحمن عبيس المخرج بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون الهيئة الوطنية للإعلام.

وفاة أيمن عبيس

وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج/ أيمن عبد الرحمن عبيس ،بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم "

وتابعت :ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهنالسينمائية الزميل المخرج/ أيمن عبد الرحمن عبيس - مخرج بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون الهيئة الوطنية للإعلام، شقيق كل من: الزميل/ صبري عبد الرحمن عبيس، الزميل/ أحمد عبد الرحمن عبيس، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

ويذكر أن أيمن عبيس هو مخرج مصري متخصص في إخراج مسلسلات الرسوم المتحركة ومسلسلات الأطفال، وهو ابن المخرج عبد الرحمن عبيس. عمل في بداية مسيرته مساعد مخرج لوالده. بعد ذلك، عمل مخرجًا في قطاع الإنتاج التابع للتلفزيون المصري، وأخرج عددًا من السهرات التلفزيونية وبرامج الأطفال، من بينها برنامج «سينما الأطفال» الذي عُرض أسبوعيًا أيام الجمعة لعدة سنوات. في عام 2005، رشّحه الممثل صلاح السعدني إلى المنتج كامل أبو علي بعد مشاهدته إحدى سهراته الدرامية، وذلك لإخراج مسلسل «حارة الزعفراني» المُقتبس عن رواية «وقائع حارة الزعفراني» للكاتب جمال الغيطاني. ثم توالت أعماله التلفزيونية.