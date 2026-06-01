الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وائل حمدي يروي تفاصيل رحلته مع مسلسل ورد على فل وياسمين

أحمد إبراهيم

روى السيناريست وائل حمدي تفاصيل رحلته مع مسلسل "ورد على فل وياسمين" الذى يعرض حاليا مؤكدا ان المشروع بدأت تتشكل ملامحه الأولى عبر جلسات ودردشات جمعته بصديق عمره وشريكه في الكتابة عمرو سمير عاطف.

وقال وائل حمدي في بيان له: من عشرين سنة المشروع ده بدأت شخصياته وحبكته تتشكل عبر دردشاتي مع صديق العمر والمهنة عمرو سمير عاطف، وهو ما يفسر حالة النضج التي بدت واضحة في بناء عالم المسلسل منذ حلقاته الأولى، حيث جاءت الشخصيات محملة بتفاصيل إنسانية وخلفيات درامية تجعلها أقرب إلى الواقع وأكثر قدرة على التواصل مع الجمهور.

تفاصيل مسلسل “ورد على فل وياسمين”

وعرض أول حلقتين من مسلسل "ورد على فل وياسمين" والذي يعد البطولة الأولي للفنان أحمد عبدالوهاب، ويظهر بشخصية طارق، وهو طبيب تحاليل يعيش حياة هادئة ومنظمة، ويحرص دائمًا على أن تسير الأمور وفق ما يخطط له، لكن حياة طارق تشهد تحولا مفاجئا عندما يتبدل هاتفه بالخطأ مع هاتف أحلام التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، ومع مرور الوقت، يجد طارق نفسه متورطا في مواقف لم يكن يتخيلها ومواقف تجمعه بأحلام في إطار كوميدي رومانسي يعتمد على المفارقات وسوء التفاهم الذي يغير حياة الشخصيات، ومع تقاطع طريقهما، تنشأ بينهما علاقة حب مليئة بالتحديات.

المسلسل استمر التصوير أربعة أشهر متواصلة، وهو مكون من 15 حلقة فقط، ويشارك في بطولته صبا مبارك، فدوى عابد، هديل حسن، سلوى محمد علي، ميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وتنطلق أحداث مسلسل ورد على فل وياسمين من لقاء عابر يجمع بين شخصين ينتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا، ليقودهما هذا اللقاء إلى سلسلة من المفارقات والمواقف غير المتوقعة، قبل أن تتطور العلاقة بينهما إلى قصة حب عميقة تواجه اختبارًا صعبًا. 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

