الأنبا ميخائيل يلتقي شعب إيبارشية حلوان والمعصرة ويعلن مشروعات رعوية جديدة

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة، الاجتماع العام الشهري لشعب الإيبارشية، في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

وقد ألقى نيافته كلمة بعنوان "قبول الله للضعفاء" متأملًا في الآية "فَهُوَذَا لُطْفُ اللهِ وَصَرَامَتُهُ" (رو ١١: ٢٢).

وهنأ نيافة الأنبا ميخائيل الحضور بعيد العنصرة، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية كما أعلن عن بعض الترتيبات الرعوية، وهي:

- إنجازات مكتب الرعاية الاجتماعية بالمطرانية في شهره الأول.

- تأسيس لجنة متخصصة للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالإيبارشية.

- تطورات إنشاء مدرسة التمريض.

- مشروع "بيت الأميرات" بدير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.

واختتم نيافته كلمته بتشجيع وتكريم عدد من المتفوقين والمتميزين من أبناء الإيبارشية في عدة مجالات، منها: رياضة الجمباز، ومسابقة "لغز في رحلة" التابعة لأسقفية الشباب.