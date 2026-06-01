قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراخ بـ 80 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم
وزير الخارجية ونظيره الكاميروني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأفريقي المشترك
الغندور: منذ تطبيق تقنية الفار.. الزمالك والأهلي تقاسما البطولات
الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط وترقب قرار ترامب بشأن إيران
الصحة: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة بالمدارس
3 شروط تحكم مستقبل محمد صلاح.. لماذا لا يكفي المال لإقناع نجم مصر بالانتقال إلى الدوري السعودي؟
الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الإثنين 1 يونيو
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 7 قرى جنوبي لبنان
تنسيق الجامعات 2026.. موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
الغندور يوجه رسالة ساخرة لمنتقدي الكونفدرالية: الباب اتقفل
فحوصات وأشعة وتحاليل.. تطورات الحالة الصحية للفنان سامح صفوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صوم الرسل.. رحلة روحية تمتد 41 يومًا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

صوم الرسل 2026
صوم الرسل 2026
ميرنا رزق

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم الرسل، أحد أقدم الأصوام الكنسية وأكثرها ارتباطا بالخدمة والكرازة، حيث يستمر هذا العام لمدة 41 يوما، وينتهي بعيد استشهاد الرسولين القديسين بطرس وبولس في 11 يوليو المقبل.

صوم الرسل 

ويأتي صوم الرسل بعد الاحتفال بعيد حلول الروح القدس (البنديكوستي)، إذ استلهمت الكنيسة هذا الصوم من حياة الرسل الذين صاموا وصلوا قبل انطلاقهم للكرازة بالإنجيل في مختلف أنحاء العالم، حاملين رسالة المسيح إلى الشعوب والأمم.

ويتميز صوم الرسل بطابع روحي خاص، إذ يربط بين الصلاة والصوم والعمل والخدمة، مستذكرا الجهود والتضحيات التي بذلها الرسل الأوائل في نشر الإيمان المسيحي. 

كما يُعد صوم الرسل  فرصة للتجدد الروحي والنمو في حياة التوبة والالتصاق بالله من خلال ممارسة الوسائط الروحية المختلفة.

ويختلف عدد أيام صوم الرسل من عام إلى آخر بحسب موعد عيد القيامة المجيد، إلا أنه يُعد من أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويُسمح فيه بتناول الأسماك باستثناء يومي الأربعاء والجمعة.

ومع بداية الصوم، تدعو الكنيسة أبناءها إلى اغتنام هذه الفترة المباركة في الصلاة وقراءة الكتاب المقدس وممارسة أعمال المحبة والخدمة، اقتداءً بالرسل القديسين الذين حملوا بشارة الخلاص إلى العالم كله، وتركوا نموذجا حيا للإيمان والجهاد الروحي.

صوم الخدمة

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك  الكرازة المرقسية ، في أكثر من مناسبة أن صوم الرسل يُعرف بـ"صوم الخدمة"، لأنه يرتبط برسالة الرسل وانطلاقهم للكرازة بعد حلول الروح القدس، مشيرًا إلى أن الصوم فرصة لتجديد الحياة الروحية وتنمية روح الشهادة للمسيح من خلال المحبة والخدمة والسلوك الصالح.

أقدم أصوام الكنيسة

أما المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، فكان يؤكد أن صوم الرسل يُعد أقدم أصوام الكنيسة المسيحية، إذ بدأه الرسل أنفسهم بعد صعود السيد المسيح وقبل خروجهم للتبشير في العالم.

وأوضح أن هذا الصوم يجمع بين الصلاة والصوم والجهاد الروحي، استعدادا لحمل رسالة الإنجيل وخدمة الآخرين بروح الرسل الأوائل.

صوم الرسل الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد القيامة عيد القيامة المجيد البابا تواضروس البابا شنودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

الواقعة

شهود عيان يكشفون تفاصيل إنهاء حياة ربة منزل على يد زوجها بطوخ

هيئة المحكمة

بعد سجن ابنتيها.. إعادة محاكمة أم في قضية تزوير مفردات راتب طليقها

بالصور

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

بسكارف على الرأس.. ملك احمد زاهر تخطف الأنظار

.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد