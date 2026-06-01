النواب يناقش موازنة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية للعام المالي 2026/2027

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشاتها لمشروعات الموازنات العامة للجهات الحكومية المختلفة، حيث تعقد اليوم اجتماعًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2026/2027، وذلك ضمن أعمال الفصل التشريعي الثالث ودور الانعقاد العادي الأول.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في قاعة الاستماع رقم (4) بالدور الثاني «زون 7/3» بمجلس النواب، بحضور المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تستعرض الوزارة مستهدفاتها المالية وخططها التنفيذية خلال العام المالي الجديد، في إطار مناقشات اللجنة بشأن أولويات الإنفاق العام وبرامج التنمية.

كما تعقد اللجنة اجتماعًا ثانيًا لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2026/2027، وذلك لمراجعة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة وخططها التنموية المرتبطة بالتوسع العمراني وإنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية العمرانية الحديثة.