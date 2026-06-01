التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

يمتلك جميع الرجال كمية صغيرة من أنسجة الثدى بشكل طبيعي، لكن التثدى هو حالة تؤدي إلى زيادة نمو هذه الأنسجة، مما يجعل حجم الثدي أكبر من المعتاد لدى الرجال، ورغم أن الحالة ليست خطيرة بحد ذاتها، فإنها قد تسبب أحيانًا الشعور بالألم أو الانزعاج.

سبب التثدي غير معروف بشكل واضح، لكن قد يحدث نتيجة عدة عوامل، منها:

-اضطراب الهرمونات، مثل ارتفاع هرمون الإستروجين وانخفاض هرمون التستوستيرون.

-استخدام الستيرويدات البنائية.

-السمنة وزيادة الوزن.

وفي بعض الأحيان، قد يكون التثدي علامة على وجود مشكلات صحية أخرى، مثل:

-أمراض الكبد.

-الفشل الكلوي.

يعتمد العلاج على السبب الرئيسي للحالة، فعند علاج المشكلة المسببة أو التوقف عن بعض الأدوية، قد يقل حجم أنسجة الثدي تدريجيًا. كما يختار بعض الأشخاص إجراء جراحة لإزالة الأنسجة الزائدة.

